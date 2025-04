Michael Chandler e Paddy Pimblett se enfrentam no próximo sábado (12), pelo UFC 314. A luta preenche o card principal do evento que será realizado na Kaseya Center, em Miami, nos Estados Unidos. Em diferentes estágios na carreira, ambos os lutadores chegam para o duelo com um objetivo: se aproximar da disputa do cinturão dos leves.

Vindo de duas derrotas na organização, Michael Chandler tem um cartel de quatro derrotas (Justin Gaethje, Poirier e duas vezes para Charles Do Bronx) e duas vitórias (Dan Hooker e Tony Ferguson). Apesar do retrospecto negativo, o ex-campeão dos leves no Bellator é conhecido por entregar boas lutas, e conta com o prestígio de Dana White.

O fenômeno do evento de MMA inglês, "Cage Worriors", Paddy Pimblett está invicto no UFC. Com sete vitórias na organização (Luigi Vendramini, Rodrigo Vargas, Jordan Leavitt, Jared Gordon, Tony Ferguson e Bobby Green), o menino de Liverpool é a nova aposta de Dana White.

Para Pimblett, a luta contra o Chandler é o cartão de entrada do inglês para a elite da categoria dos leves. Caso vença, Paddy vai sanar qualquer desconfiança que se tenha sobre o seu potencial e ficará a uma vitória do title shot (disputa de cinturão). Por outro lado, Michael busca um triunfo para se colocar mais uma vez na entrada da lista dos "aspirantes ao cinturão". Mesmo convivendo com derrotas, o americano move o mercado do UFC, com suas atuações empolgantes, e isso acaba o credenciando a disputas de cinturão.