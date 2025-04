Bryce Mitchell, lutador peso-pena do UFC, volta a causar controvérsia com declarações sobre Adolf Hitler. Durante sua participação no podcast ‘MMA Guru’, o atleta, que já havia gerado polêmica ao defender Hitler em janeiro, mencionou novamente o líder nazista ao discutir sua herança alemã. Mitchell, que ocupa a 13ª posição no ranking até 66 kg do Ultimate, não fez uma defesa direta como antes, mas sugeriu que a história de Hitler é mais complexa do que a versão ensinada nas escolas.

- Eu digo a verdade! Eu tenho herança alemã e não tenho medo de falar sobre a minha herança alemã. Eu nunca disse que Hitler era perfeito, mas estou dizendo a vocês que há mais na história do que vocês aprenderam na escola. E não tenho medo de falar da herança do meu povo. Sim, o Hitler fez coisas estúpidas - disse Mitchell, que completou:

- Ele invadiu a Rússia no inverno! O quão idiota isso é? Entende meu ponto? Tudo que digo é que nunca machuquei ninguém, nunca odiei ninguém. Nunca produzi discursos de ódio, vocês não vão achar isso. Qualquer um que queira debater comigo, pode vir e será educado.

Mitchell x Jean Silva

Essas declarações reacenderam as discussões sobre os limites da liberdade de expressão no esporte. Mitchell, conhecido como ‘Thug Nasty’, enfrentou críticas globais e foi repreendido por Dana White, presidente do UFC. Apesar disso, seu contrato com o UFC foi mantido, com White defendendo a liberdade de expressão.



A polêmica ganha um novo capítulo com a aproximação do UFC 314, agendado para 12 de abril de 2025, em Miami (EUA). Mitchell enfrentará o brasileiro Jean Silva, apelidado de ‘Lord’. Silva se destacou no Ultimate com quatro vitórias por nocaute em quatro lutas. A escolha de Silva como oponente de Mitchell responde ao clamor dos fãs, especialmente os brasileiros, que veem na luta uma chance de repreender o americano.