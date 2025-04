Fábio Maldonado, lutador com passagens pelo UFC, fez sua estreia no boxe sem luvas no último sábado (5) e foi nocauteado pelo ex-UFC John Phillips, do País de Gales, na Liga de Boxe Sem Luvas (BKFC 72), realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Nocauteado aos 29 segundos do segundo round, Fábio Maldonado foi derrubado duas vezes por Phillips até que o árbitro interrompesse o confronto.

Fábio Maldonado, natural de Sorocaba, São Paulo, tem uma carreira diversificada no UFC, com cinco vitórias e seis derrotas. Ele registrou vitórias expressivas sobre Fedor Emelianenko, Stipe Miocic, Quinton Jackson, Glover Teixeira e Jiri Prochazka. Além disso, em 2022, ele conquistou o título brasileiro de boxe, destacando sua habilidade em diferentes modalidades de combate.

O que é o BKFC?

O BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) é uma organização que promove lutas de boxe sem luvas, com confrontos disputados no formato tradicional de boxe, mas sem o uso de luvas de proteção. Isso aumenta a intensidade e a agressividade dos combates, que ocorrem em um ringue circular.

O boxe sem luvas, como o nome sugere, é uma modalidade de luta em que os atletas se enfrentam sem proteção nas mãos. É considerado a forma primitiva do esporte de combate que deu origem ao boxe inglês moderno. Nos últimos anos, o evento ganhou atenção, atraindo lutadores de MMA, boxe e outras modalidades.