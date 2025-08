Amazonas x Goiás: onde assistir, horário, escalações e arbitragem da Série B

Amazonas e Goiás se enfrentam neste sábado (2), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela abertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.

O duelo marca momentos opostos na tabela. O Goiás, com 37 pontos, encerrou o primeiro turno como líder da competição, mas foi ultrapassado pelo Coritiba nesta rodada e agora precisa vencer para reassumir a ponta. A equipe comandada por Vagner Mancini não vence há duas rodadas e entra em campo pressionada pela necessidade de recuperação na briga pelo acesso à Série A.

Do lado do Amazonas, a situação é crítica. O time ocupa a 19ª posição, com 19 pontos, e segue na zona de rebaixamento mesmo após três jogos de invencibilidade. A equipe de Márcio Zanardi empatou em casa com o Paysandu na última rodada e espera aproveitar o fator local para surpreender o líder.

✅ FICHA TÉCNICA

AMAZONAS X GOIÁS

20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (2), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

🖥️ VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMAZONAS (Técnico: Márcio Zanardi)

Renan; Carlos Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Erick Varão e Kevin Ramírez; Joaquín Torres, Zabala e Gabriel Novaes



GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)

Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho

Goiás quer reassumir a liderança da Série B (Foto: Heber Gomes/AGIF)