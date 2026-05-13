Fluminense se junta a Flamengo e Palmeiras em marca histórica
Tricolor chegou a 200 vitórias na década
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A classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa do Brasil trouxe mais do que apenas vaga e premiação ao clube. Com o triunfo por 2 a 1 sobre o Operário-PR, no Maracanã, o Tricolor atingiu a marca de 200 vitórias desde o início da década e passou a integrar um grupo restrito entre os times da Série A.
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A equipe carioca é apenas a terceira do futebol brasileiro a alcançar esse número entre 2021 e 2026. À frente do Flu aparecem somente Flamengo e Palmeiras, clubes que atualmente possuem os maiores investimentos do país. Veja todos os números levantados em parceria com o Sofascore.
Ranking de vitórias na década entre clubes da Série A:
Flamengo — 249
Palmeiras — 240
Fluminense — 200
Atlético-MG — 195
São Paulo — 174
Corinthians — 168
Internacional — 163
Bahia — 158
Botafogo — 150
Grêmio — 147
O período coincide com uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube. Desde 2021, o Fluminense conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e o bicampeonato carioca em 2022 e 2023. O clube ainda levantou três Taças Guanabara no intervalo.
Além dos troféus, a trajetória também ficou marcada por vitórias emblemáticas em competições internacionais. Entre elas, os triunfos sobre a Inter de Milão e o Al-Hilal na campanha da Copa do Mundo de Clubes de 2025.
Os números mostram também a força do time atuando no Rio de Janeiro. Das 200 vitórias conquistadas na década, 125 aconteceram como mandante. Outras 71 foram fora de casa, enquanto quatro ocorreram em campo neutro.
O Brasileirão é a competição em que o Tricolor mais venceu no período, com 98 triunfos. Depois aparecem Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil.
Vitórias do Fluminense por competição na década:
Brasileirão: 98
Campeonato Carioca: 47
Libertadores: 23
Copa do Brasil: 19
Sul-Americana: 9
Copa do Mundo de Clubes 2025: 3
Mundial de Clubes 2023: 1
Recopa Sul-Americana: 1
Mesmo atrás de Flamengo e Palmeiras no ranking geral da década, o Fluminense aparece entre os principais vencedores do país em torneios relevantes.
Clubes com mais vitórias no Brasileirão na década:
Palmeiras — 121
Flamengo — 117
Fluminense — 98
Atlético-MG — 93
Internacional — 87
Clubes com mais vitórias na Copa do Brasil na década:
Flamengo — 30
Corinthians — 23
Atlético-MG — 23
São Paulo — 20
Fluminense — 19
Athletico — 19
Clubes com mais vitórias na Libertadores na década:
Flamengo — 39
Palmeiras — 35
Atlético-MG — 24
River Plate — 24
Fluminense — 22
Fluminense x Operário
Com pouco ânimo e muitos erros, o Fluminense venceu o Operário-PR por 2 a 1, nesta terça-feira (12), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols tricolores foram marcados por Savarino e Acosta. Felipe Augusto diminuiu para os visitantes. O time carioca foi vaiado mais uma vez após o apito final.
O próximo compromisso do Tricolor é contra o São Paulo, no sábado (16), pelo Brasileirão, no Maracanã. Neste jogo, o Fluminense vai apresentar o atacante Hulk ao torcedor.
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