Fluminense se junta a Flamengo e Palmeiras em marca histórica

A classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa do Brasil trouxe mais do que apenas vaga e premiação ao clube. Com o triunfo por 2 a 1 sobre o Operário-PR, no Maracanã, o Tricolor atingiu a marca de 200 vitórias desde o início da década e passou a integrar um grupo restrito entre os times da Série A.

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A equipe carioca é apenas a terceira do futebol brasileiro a alcançar esse número entre 2021 e 2026. À frente do Flu aparecem somente Flamengo e Palmeiras, clubes que atualmente possuem os maiores investimentos do país. Veja todos os números levantados em parceria com o Sofascore.

Ranking de vitórias na década entre clubes da Série A:

Flamengo — 249

Palmeiras — 240

Fluminense — 200

Atlético-MG — 195

São Paulo — 174

Corinthians — 168

Internacional — 163

Bahia — 158

Botafogo — 150

Grêmio — 147

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O período coincide com uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube. Desde 2021, o Fluminense conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e o bicampeonato carioca em 2022 e 2023. O clube ainda levantou três Taças Guanabara no intervalo.

Além dos troféus, a trajetória também ficou marcada por vitórias emblemáticas em competições internacionais. Entre elas, os triunfos sobre a Inter de Milão e o Al-Hilal na campanha da Copa do Mundo de Clubes de 2025.

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Os números mostram também a força do time atuando no Rio de Janeiro. Das 200 vitórias conquistadas na década, 125 aconteceram como mandante. Outras 71 foram fora de casa, enquanto quatro ocorreram em campo neutro.

O Brasileirão é a competição em que o Tricolor mais venceu no período, com 98 triunfos. Depois aparecem Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil.

Vitórias do Fluminense por competição na década:

Brasileirão: 98

Campeonato Carioca: 47

Libertadores: 23

Copa do Brasil: 19

Sul-Americana: 9

Copa do Mundo de Clubes 2025: 3

Mundial de Clubes 2023: 1

Recopa Sul-Americana: 1

Mesmo atrás de Flamengo e Palmeiras no ranking geral da década, o Fluminense aparece entre os principais vencedores do país em torneios relevantes.

Clubes com mais vitórias no Brasileirão na década:

Palmeiras — 121

Flamengo — 117

Fluminense — 98

Atlético-MG — 93

Internacional — 87

Clubes com mais vitórias na Copa do Brasil na década:

Flamengo — 30

Corinthians — 23

Atlético-MG — 23

São Paulo — 20

Fluminense — 19

Athletico — 19

Clubes com mais vitórias na Libertadores na década:

Flamengo — 39

Palmeiras — 35

Atlético-MG — 24

River Plate — 24

Fluminense — 22

Ranking de vitórias do futebol brasileiro na década (Foto: Arte/ Lance!)

Fluminense x Operário

Com pouco ânimo e muitos erros, o Fluminense venceu o Operário-PR por 2 a 1, nesta terça-feira (12), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols tricolores foram marcados por Savarino e Acosta. Felipe Augusto diminuiu para os visitantes. O time carioca foi vaiado mais uma vez após o apito final.

O próximo compromisso do Tricolor é contra o São Paulo, no sábado (16), pelo Brasileirão, no Maracanã. Neste jogo, o Fluminense vai apresentar o atacante Hulk ao torcedor.

Savarino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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