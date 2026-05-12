menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jacuipense x Palmeiras: onde assistir e escalações pelo jogo da Copa do Brasil

Alviverde venceu a partida de ida por 3 a 0

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 12/05/2026
18:50
Favorite o Lance! no Google
Jacuipense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraJacuipense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jacuipense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto entre as equipes terá transmissão do Amazon Prime Video (Streaming). Clique aqui para assistir.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Palmeiras tem dois titulares entre os três atacantes mais utilizados no Brasil em 2026

A expectativa é que Abel Ferreira promova algumas mudanças na escalação do Palmeiras, com oportunidades para jogadores reservas. Vitor Roque, Andreas Pereira, Piquerez, Bruno Fuchs e Arthur são desfalques confirmados.

Ficha do jogo

Escudo do Jacuipense
JAC
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
COPA DO BRASIL
5ª Fase (Volta)
Data e Hora
Quarta-feira, 13 de maio, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio do Café, em Londrina (PR)
Árbitro
Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes
Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
Var
Heber Roberto Lopes (SC)
Onde assistir

Allan, com uma mialgia na panturrilha, foi a campo no treinamento da última terça-feira, na Academia de Futebol, mas com carga reduzida e segue como dúvida.

continua após a publicidade

No jogo de ida, o Palmeiras venceu o Jacuipense por 3 a 0, com dois gols de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson. Com o resultado, a equipe pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA
JACUIPENSE X PALMEIRAS
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)
📺 Onde assistir: Amazon Prime
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

continua após a publicidade

Prováveis escalações

JACUIPENSE (Técnico: Rodrigo Ribeiro)
Marcelo; Weverton, Jhones e Raylon; David, Thiago, Vinícius Amaral e Vicente; Thiaguinho Oliveira, Pedro Henrique e Thiaguinho.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Murilo (Gustavo Gómez), Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Ramón Sosa e Luighi (Flaco López).

Jogadores do Palmeiras comemoram gol contra Jacuipense
Palmeiras venceu o Jacuipense por 3 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque; veja detalhes de onde assistir ao duelo de volta (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💸 Aposte em +9.5 escanteios em Palmeiras x Jacuipense @1.66

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias