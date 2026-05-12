Jacuipense x Palmeiras: onde assistir e escalações pelo jogo da Copa do Brasil
Alviverde venceu a partida de ida por 3 a 0
Jacuipense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto entre as equipes terá transmissão do Amazon Prime Video (Streaming). Clique aqui para assistir.
A expectativa é que Abel Ferreira promova algumas mudanças na escalação do Palmeiras, com oportunidades para jogadores reservas. Vitor Roque, Andreas Pereira, Piquerez, Bruno Fuchs e Arthur são desfalques confirmados.
Allan, com uma mialgia na panturrilha, foi a campo no treinamento da última terça-feira, na Academia de Futebol, mas com carga reduzida e segue como dúvida.
No jogo de ida, o Palmeiras venceu o Jacuipense por 3 a 0, com dois gols de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson. Com o resultado, a equipe pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.
✅ FICHA TÉCNICA
JACUIPENSE X PALMEIRAS
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)
📺 Onde assistir: Amazon Prime
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Prováveis escalações
JACUIPENSE (Técnico: Rodrigo Ribeiro)
Marcelo; Weverton, Jhones e Raylon; David, Thiago, Vinícius Amaral e Vicente; Thiaguinho Oliveira, Pedro Henrique e Thiaguinho.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Murilo (Gustavo Gómez), Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Ramón Sosa e Luighi (Flaco López).
