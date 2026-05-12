Ceará x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam pela partida de volta da quinta fase da competição
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O Ceará recebe o Atlético nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
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O Galo chega em vantagem após vencer a partida de ida por 2 a 1, na Arena MRV, e joga por um empate para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Já o Ceará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. Em caso de vitória cearense por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Ceará chega para o duelo vivendo seu pior momento na temporada. A equipe acumula três derrotas consecutivas e, na mais recente delas, foi superada por 1 a 0 pelo Atlético-GO, em pleno Castelão, pela Série B.
Já o Atlético chega após empate em 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV. O Galo vencia a partida até os minutos finais, mas sofreu o gol de empate e deixou escapar o triunfo diante da torcida.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Ceará x Atlético-MG
Ceará x Atlético-MG
5° fase - Copa do Brasil - Volta
📆 Data e horário: quarta-feira 13 de maio às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Castelão (Fortaleza)
👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Matheus Candancan (SP)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ Prováveis escalações
Ceará (Técnico: Mozart)
Bruno; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Matheus Araújo e Vina (Dieguinho); Fernandinho, Juan Alano (Pedro Henrique) e Lucca.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Ruan (Vitor Hugo) e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Bernard; Cuello, Cassierra e Alan Minda
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