Ceará x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Ceará recebe o Atlético nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

O Ceará recebe o Atlético nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

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O Galo chega em vantagem após vencer a partida de ida por 2 a 1, na Arena MRV, e joga por um empate para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Já o Ceará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. Em caso de vitória cearense por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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Ficha do jogo CEA CAM 5° Fase - Volta Copa do Brasil Data e Hora quarta-feira 13 de maio às 21h30 (horário de Brasília) Local Castelão (Fortaleza) Árbitro Matheus Candancan (SP) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson José de Moraes Coelho (SP) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Ceará chega para o duelo vivendo seu pior momento na temporada. A equipe acumula três derrotas consecutivas e, na mais recente delas, foi superada por 1 a 0 pelo Atlético-GO, em pleno Castelão, pela Série B.

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Já o Atlético chega após empate em 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV. O Galo vencia a partida até os minutos finais, mas sofreu o gol de empate e deixou escapar o triunfo diante da torcida.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Ceará x Atlético-MG

Ceará x Atlético-MG

5° fase - Copa do Brasil - Volta

📆 Data e horário: quarta-feira 13 de maio às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Castelão (Fortaleza)

👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Matheus Candancan (SP)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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⚽ Prováveis escalações

Ceará (Técnico: Mozart)

Bruno; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Matheus Araújo e Vina (Dieguinho); Fernandinho, Juan Alano (Pedro Henrique) e Lucca.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Lyanco, Ruan (Vitor Hugo) e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Bernard; Cuello, Cassierra e Alan Minda