Flamengo vence o Grêmio e se aproxima do líder Palmeiras no Brasileirão; dê suas notas

O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 neste domingo (10), na Arena, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Jorge Carrascal foi o autor do único gol da partida.

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➡️ Veja o gol de Grêmio x Flamengo: Carrascal decide

Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 30 pontos e, com um jogo a menos, se aproxima do líder Palmeiras, que soma 34. Por sua vez, o Imortal estaciona nos 17 pontos e entra na zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

Grêmio x Flamengo: como foi o jogo?

Primeiro tempo: domínio rubro-negro, mas nada de gol

Grêmio e Flamengo fizeram um primeiro tempo movimentado na Arena, com domínio ofensivo dos cariocas, que pressionaram desde os minutos iniciais, mas não conseguiram transformar a superioridade em gol antes do intervalo. A equipe comandada por Leonardo Jardim acumulou finalizações e obrigou o goleiro Weverton a trabalhar em diversos momentos.

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Segundo tempo: Carrascal decide

Os times voltaram para o segundo tempo na mesma tônica: o Flamengo ocupando o campo de ataque e o Grêmio fechado no aguardo de uma oportunidade. A pressão rubro-negra veio a dar resultado aos 23 minutos, com Emerson Royal cruzando para Carrascal bater de primeira e abrir o placar.

Jorge Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Gilvan de Souza / Flamengo)

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O lance que decidiu a partida foi, obviamente, o gol da vitória. Leo Ortiz achou Emerson Royal na direita com bonito lançamento; o lateral, que havia entrado há poucos minutos, cruzou de primeira para Carrascal, também sem dominar, manda a bola para o fundo das redes.

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Deu aula 🏅

A atuação do Flamengo foi regida por Jorginho. O ítalo-brasileiro comandou a criação da equipe e parecia estar em todos os lugares do campo, ditando o ritmo do time e da partida. O meio-campista terminou o jogo com 135 ações com a bola e acertou 121 de 125 (97%) passes tentados.

Ficou abaixo 📉

Quem deixou a desejar foi o atacante gremista Amuzu. O ganês pouco fez ofensivamente, não conseguiu completar um drible sequer e foi substituído já nos minutos finais.

Ei, juiz! 📣

Já nos minutos finais do primeiro tempo, Cristian Pavón deu dura entrada em Ayrton Lucas, com o jogo já parado por falta anterior. O argentino prendeu a perna do lateral-esquerdo com uma "tesoura", e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda apresentou apenas o cartão amarelo. Pela gravidade da entrada em um lance sem bola, com a partida já parada, o VAR deveria ter recomendado revisão por agressão.

Não vou ver isso sozinho 😱

O Flamengo teve a chance de abrir o placar aos oito minutos do segundo tempo, mas Samuel Lino desperdiçou oportunidade clara. Jorginho acertou belo passe rasteiro para romper a retranca do Grêmio, e o camisa 16 saiu livre na área, cara a cara com Weverton. Contudo, atacante tentou tocar de cobertura e pegou mal na bola, parando em defesa do goleiro tricolor.

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✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);

🥅 Gols: Carrascal, aos 23'/2ºT (0-1);

🟨 Cartões amarelos: Pavón (GRE); Jorginho, Evertton Araújo e Pedro (FLA);

🏟️ Público: 30.891 presentes;

💰 Renda: R$ 2.169.784,49.

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavón (Braithwaite), Gustavo Martins, Viery, Balbuena e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega e Leo Pérez (Tiaguinho); Gabriel Mec, Amuzu (Enamorado) e Carlos Vinícius.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (De la Cruz); Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.

👥 ARBITRAGEM

🧑‍⚖️ Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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