Vitória e Corinthians se enfrentam a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

Enquanto o Vitória é o 17º colocado, com 31 pontos, mesma quantidade do Santos, que vem logo à frente, o Corinthians está no meio da tabela, em 11º, com 36 pontos.

Ficha do jogo VIT COR 30ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 25 de outubro, às 16h (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Braulio da Silva Machado (SC) Onde assistir

Como chega o Vitória?

Em alta no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro busca a terceira vitória seguida para tentar ultrapassar o Santos e sair da zona de rebaixamento. Mas, dependendo da combinação de resultados, até um empate pode tirar o Leão desta zona incômoda. A equipe comandada por Jair Ventura vem de resultado positivo conquistado justamente em confronto direto contra o Peixe, na Vila Belmiro.

Para esta partida contra o Timão, o treinador vai ter os retornos dos atacantes Renato Kayzer e Erick, do zagueiro Camutanga e do volante Dudu, todos suspensos na última partida. A única baixa é saída do lateral-direito Raúl Cáceres, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Jair Ventura comanda treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem o Timão?

Depois de derrota no clássico contra o Santos, o Corinthians se recuperou no último sábado ao bater o Atlético-MG por 1 a 0, em casa, e sonha com a segunda vitória consecutiva para se distanciar de vez da zona de rebaixamento.

Dorival Júnior, no entanto, vai ter que quebrar a cabeça para montar a equipe. A começar pelo goleiro Hugo, que sofreu uma luxação no ombro contra o Galo, não treinou durante a semana e sequer viajou para Salvador. Além dele, o lateral Matheuzinho e o volante Maycon estão suspensos depois de levarem o terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Vitinho e o volante André seguem no departamento médico. Por outro lado, há a expectativa de retorno do zagueiro André Ramalho e do meia Carillo.

Dorival Júnior comanda treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Corinthians

VITÓRIA x CORINTHIANS

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Corinthians: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior):

Felipe Longo; Félix Torres (Charles), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.