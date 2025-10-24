Com novidades, Corinthians divulga relacionados para duelo com o Vitória
Timão enfrenta o Vitória no Barradão
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Vitória, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (24), o clube alvinegro realizou seu último treino no CT Dr. Joaquim Grava.
Jornalista alfineta Corinthians após derrota do Palmeiras para a LDU; confira
Fora de Campo
Recuperação Judicial ou SAF? Consultoria aponta solução para Corinthians
Corinthians
Polícia Civil investiga desvios de materiais da Nike no Corinthians
Corinthians
O elenco do Timão viaja para Salvador, onde encara o Rubro-Negro baiano no sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão. Dorival Júnior terá novidades para o confronto. Conforme esperado, o zagueiro André Ramalho e o volante Carrillo retornam aos relacionados.
O peruano não entra em campo desde agosto, enquanto o defensor fez sua última partida há um mês. Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão contra o Atlético Mineiro, retorna e pode ser novidade na escalação do Timão.
Por outro lado, Dorival Júnior não terá o lateral-direito Matheuzinho e o volante Maycon, que cumprem suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Além deles, Vitinho segue se recuperando de lesão e não viaja para Salvador.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Veja os relacionados do Corinthians
Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli;
Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo e Matheus Bidu;
Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro;
Meio-campistas: André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan;
Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis Depay, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.
Posição na tabela
O Corinthians busca engatar a segunda vitória consecutiva na atual edição do Brasileirão, um feito que ainda não alcançou na temporada. Na última rodada, o Timão venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, na Neo Química Arena.
Os comandados de Dorival Júnior ocupam a 11ª colocação na tabela, com 36 pontos. Em 17º, o Vitória venceu suas duas últimas partidas e quer sair da zona de rebaixamento.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias