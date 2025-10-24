Com novidades, Corinthians divulga relacionados para duelo com o Vitória

O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Vitória, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (24), o clube alvinegro realizou seu último treino no CT Dr. Joaquim Grava.

O elenco do Timão viaja para Salvador, onde encara o Rubro-Negro baiano no sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão. Dorival Júnior terá novidades para o confronto. Conforme esperado, o zagueiro André Ramalho e o volante Carrillo retornam aos relacionados.

O peruano não entra em campo desde agosto, enquanto o defensor fez sua última partida há um mês. Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão contra o Atlético Mineiro, retorna e pode ser novidade na escalação do Timão.

Por outro lado, Dorival Júnior não terá o lateral-direito Matheuzinho e o volante Maycon, que cumprem suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Além deles, Vitinho segue se recuperando de lesão e não viaja para Salvador.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp.

Carrillo pode retornar aos gramados no confronto contra o Vitória (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Veja os relacionados do Corinthians

Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli;

Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo e Matheus Bidu;

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro;

Meio-campistas: André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan;

Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis Depay, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.

Posição na tabela

O Corinthians busca engatar a segunda vitória consecutiva na atual edição do Brasileirão, um feito que ainda não alcançou na temporada. Na última rodada, o Timão venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Os comandados de Dorival Júnior ocupam a 11ª colocação na tabela, com 36 pontos. Em 17º, o Vitória venceu suas duas últimas partidas e quer sair da zona de rebaixamento.