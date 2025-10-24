Se de um lado o Bahia apresentou o projeto para um novo centro de treinamento, do outro o Vitória já está com a mão na massa. O Rubro-Negro avançou com as obras para a construção do CT do Leão, que será a casa do futebol feminino e das categorias de base do clube.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O novo espaço vai estar conectado com o Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, que abriga o Barradão e toda a estrutura do Vitória, dos campos de treinamento à Academia do Leão.

O CT está sendo construído em uma área de 100 mil metros quadrados e vai ter três campos oficiais, dois exclusivos para a base e outro para uso do time feminino. O acesso ao complexo deve ser feito pela Avenida Mário Sérgio, a mesma que desemboca no Barradão.

continua após a publicidade

Um dos campos da categoria de base, inclusive, já teve o sistema de drenagem instalado, enquanto o outro equipamento está em fase final de construção. Já o campo feminino vai entrar no processo de implantação da drenagem.

O CT Leão da Barra ser formado por um conjunto de três prédios com alojamento para atletas, salas de fisiologia, fisioterapia, academia de musculação, departamento médico, refeitório e área administrativa.

continua após a publicidade

Atual CT da base do Vitória (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

O time feminino está apenas na disputa do Campeonato Baiano Feminino e largou na frente do Atlético de Alagoinhas na semifinal, com uma vitória de 1 a 0. O jogo de volta está marcado para este domingo. Já nas categorias de base, o Leão joga, também pelo estadual, com as categorias sub-15 e sub-17.

Leia mais notícias do Vitória🗞️

➡️Ingressos de Vitória x Corinthians estão à venda: veja preços, parcial e onde comprar

➡️Dois jogadores do Vitória passam por cirurgia antes de enfrentar o Corinthians

➡️Análise: Vitória mostra resistência e 'goleia' o Santos para derrubar tabus