Recuperação Judicial ou SAF? Consultoria aponta solução para Corinthians

A empresa de consultoria EY (Ernst & Young) apresentou relatórios à diretoria do Corinthians que aponta um caminho tortuoso para sanar as dívidas do clube, atualmente avaliada em R$ 2,7 bilhões. O documento indica uma recuperação judicial como uma das saídas.

Segundo informações do ge.globo, o relatório apontou contratos considerados lesivos ao Corinthians e indicou frentes para lidar com o endividamento. O clube alvinegro não divulgou o documento publicamente, e, internamente, a avaliação é de que ele não trouxe nada que já não fosse de conhecimento da diretoria.

Um dos pontos do relatório aponta um plano de recuperação judicial como caminho para o Corinthians lidar com as dívidas. No ano passado, o clube aderiu o Regime Centralizado de Execuções (RCE), um mecanismo similar que organiza uma fila de credores e prevê o pagamento de cerca de R$ 367 milhões em uma década.

Outra alternativa seria transformar o Corinthians em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), modelo que separa a associação do departamento de futebol. Nesse formato, quando a SAF é negociada, o investidor assume a responsabilidade pelas dívidas do clube.

Nota do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebeu na tarde desta segunda-feira (20) executivos da EY para apresentação do relatório de resultado da consultoria contratada pela gestão anterior no início de 2024.

O tal relatório corrobora a situação financeira do clube sem apresentar fatos novos que a atual diretoria já não esteja tomando providências.

O Corinthians salienta que os contratos analisados são protegidos por cláusula de sigilo e confidencialidade, bem como o próprio contrato de consultoria da EY"