A venda de ingressos para a partida entre Vitória e Corinthians já está aberta ao público geral. O confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão está marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão. Os torcedores já podem comprar pela internet e também presencialmente.

Os check-ins começaram na última segunda-feira e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos, enquanto as vendas para o público geral ficam abertas até às 17h de sábado (horário de Brasília). Mais de 20 mil torcedores já garantiram presença.

Preços do ingressos para Vitória x Corinthians

Sem promoções para este confronto, os ingressos variam de R$ 60 a R$ 180. Para cada setor do estádio, 40% da carga de ingressos é destinada à meia entrada. Vale lembrar que crianças de até 11 anos têm direito à gratuidade.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Corinthians:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Visitante: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Os pontos de venda físicos já estão em funcionamento. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia): quinta e sexta, das 10h às 21h; sábado (só o Salvador Shopping, Paralela e Shopping da Bahia), das 10h às 13h;

quinta e sexta, das 10h às 21h; sábado (só o Salvador Shopping, Paralela e Shopping da Bahia), das 10h às 13h; Capemi: quinta e sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h;

quinta e sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h; Loja do Barradão: quinta e sexta, das 9h às 17h;

quinta e sexta, das 9h às 17h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 10h às 17h.

Festa da torcida do Vitória antes da bola rolar no Barradão (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

O que está em jogo?

Embalado por duas vitórias seguidas, o Vitória tem a chance de fazer valer o fator casa mais uma vez para tentar sair da zona de rebaixamento, mas, para isso, precisa torcer por um tropeço do Santos. O Rubro-Negro é o 17º, com 31 pontos, mesma quantidade do Peixe, primeiro time fora do Z-4. Já o Corinthians está na 11ª posição, com 36 pontos e quer se livrar do risco de queda para sonhar cada vez mais alto no Brasileirão.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso:

Ônibus: Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a Linha 1607 (Terminal Pirajá/Boca da Mata) , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio.

Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio. Carro: O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A Avenida Aliomar Baleeiro é a principal via de acesso para quem vai de carro.

O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A é a principal via de acesso para quem vai de carro. Aplicativos de transporte: Táxis e aplicativos, como Uber e 99, são opções práticas para quem prefere evitar o trânsito e a busca por estacionamento.

