Em momentos distintos na temporada, Vitória e Ceará se enfrentam a partir das 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Premiere.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Cada vez mais afundado na zona de rebaixamento, o Vitória é o 18º colocado da competição, com 22 pontos. Já o Ceará se firmou no meio da tabela como o 11º, com 31.

continua após a publicidade

Ficha do jogo VIT CEA 26ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quinta-feira, 2 de outubro, às 19h (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Var Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) Onde assistir

+ Ingressos de Vitória x Ceará estão à venda: veja preços e onde comprar

Como chega o Vitória?

A cada rodada que passa, o Vitória se complica ainda mais no Brasileirão. Depois da derrota por 3 a 1 para o Grêmio, no último domingo, o time agora se vê a duas vitórias de distância para o Santos, primeiro clube fora do Z-4. Diante de tanta turbulência, o Rubro-Negro aposta no fator casa e no novo técnico Jair Ventura, que vai fazer sua estreia no Barradão.

O Vitória ainda segue com os desfalques do atacante Fabrício, que sofreu uma lesão muscular na coxa, e do lateral-esquerdo Jamerson, em recuperação depois de cirurgia para tratar fratura no tornozelo. Por outro lado, Jair Ventura vai ter os retornos dos volantes Dudu e Pepê, que cumpriram suspensão contra o Grêmio.

continua após a publicidade

A novidade na lista com 23 relacionados é a presença do reforço equatoriano Kike Saverio, que foi chamado pela primeira vez.

Jair Ventura em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

+ Copa do Nordeste 2026: entenda porque times da Série A podem ficar de fora

Como vem o Vozão?

Já o Ceará navega em águas mais calmas e chega ao confronto embalado depois de bater o São Paulo por 1 a 0 na última segunda-feira, resultado que consolidou a equipe no meio da tabela. O técnico Léo Condé, inclusive, volta ao Barradão pela primeira vez depois de ter deixado o Vitória, no início de 2024, e pretende manter a boa fase à frente do Vozão neste momento especial.

O treinador, porém, vai ter que quebrar a cabeça para montar o time, já que o meia Dieguinho está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto os atacantes Fernandinho e Lucca estão lesionados. A boa notícia é o retorno de Aylon e Lucas Lima, que não enfrentaram o São Paulo e se juntam à delegação em Salvador.

Léo Condé comanda o Vozão no Castelão; veja abaixo onde assistir Vitória x Ceará (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

+ Vitória x Ceará: Jair Ventura e Léo Condé têm histórico de empates

Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x Ceará

VITÓRIA x CEARÁ

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Ceará: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald (Pepê/Matheuzinho); Erick, Aitor Cantalapiedra (Osvaldo) e Renato Kayzer.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé):

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Vinicius Zanocelo e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya.