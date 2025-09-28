Grêmio bate o Vitória e sustenta boa sequência no Brasileirão
O Grêmio mostrou eficiência na manhã deste domingo e venceu um jogo importante contra o Vitória, por 3 a 1, pela 25ª rodada do Brasileirão, resultado que leva a equipe de Mano Menezes momentâneamente à primeira página da tabela e deixa o Leão em situação cada vez mais delicada. André Henrique, Amuzu e Aravena foram os responsáveis por fazer a alegria dos mais de 41 mil torcedores na Arena do Grêmio, enquanto Aitor Cantalapiedra descontou para os visitantes.
Há três jogos invicto (duas vitórias e um empate), o Grêmio sobe para a oitava posição, com 32 pontos, enquanto o Vitória segue afundado na zona de rebaixamento, em 18º, com 22.
Grêmio é premiado pela eficiência
O Grêmio começou o jogo com mais controle da posse de bola, mas faltou objetividade para a equipe de Mano Menezes, que encontrava dificuldades para furar o bloqueio montado pelo estreante Jair Ventura. O técnico do Vitória, inclusive, escalou três zagueiros e soltou mais os laterais pelas beiradas. Foi assim que o Rubro-Negro criou a primeira grande chance da partida, aos 14 minutos.
Em passe longo do lateral-direito Raúl Cáceres, Renato Kayzer conseguiu infiltrar na ponta direita e cruzou na medida para Aitor Cantalapiedra na marca do pênalti, mas o espanhol mandou por cima da meta defendida por Gabriel Grando.
Depois de um início agitado, a partida ficou morna a partir dos 20 minutos, o que coincidiu justamente com a saída de Willian, machucado, para a entrada de Alysson. O camisa 88 era a principal referência técnica e a válvula de escape do Imortal. A equipe da casa, no entanto, melhorou na reta final e deu o troco no Vitória com duas boas chegadas finalizadas por Pavón e Arthur.
Não tardou para o time gaúcho abrir o placar. Em cobrança de lateral para a área, Edenílson cabeceou no cantinho para linda defesa de Lucas Arcanjo. No rebote, André Henrique pegou a sobra e só teve o trabalho de empurrar para as redes, aos 47 minutos.
Imortal aproveita falhas do Vitória e define o jogo
Precisando do resultado, o Vitória buscou uma reação no início da segunda etapa e empatou o placar logo aos quatro minutos. Depois de cruzamento na área, a defesa do Grêmio rebateu nos pés de Cantalapiedra, que chutou de primeira em um gol aberto para empatar.
Os espaços começaram a aparecer a partir deste gol. Enquanto o Tricolor gaúcho se lançava ao ataque, o Vitória encontrava alternativas para ameaçar a área adversária. Mas foi o Grêmio que conseguiu se recompor para ficar mais uma vez à frente do placar.
Depois de uma linda troca de passes entre Arthur e Cristaldo, Amuzu aproveitou a falha de marcação do Vitória para entrar na área com liberdade e chutar entre as pernas de Lucas Arcanjo para fazer o 2 a 1, aos 22 minutos. Sem poder de reação, o Vitória pouco ameaçou o gol de Grando e ainda viu o Grêmio ampliar com Aravena, aos 43 minutos, em nova jogada pela ponta esquerda. Um golpe duro para a equipe que se complica cada vez mais no Brasileirão, enquanto o Imortal passa a sonhar com coisas maiores neste Brasileirão.
Próximos jogos
O Grêmio agora tem compromisso marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) contra o Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Já o Vitória entra em campo no dia seguinte, às 19h, contra o Ceará, no Barradão.
✅Ficha técnica
GRÊMIO 3 X 1 VITÓRIA
25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro de 2025, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre;
🥅 Gols: André Henrique, 47'/1ºT, Amuzu, 22'/2ºT e Aravena, 43'/2ºT (Grêmio); Aitor Cantalapiedra, 4'/2ºT (Vitória);
🟨 Cartões amarelos: Baralhas, Camutanga, Erick, Ronald (Vitória); Marlon (Grêmio);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑Público total: 41.025.
⚽ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannnemann e Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson (Amuzu) e Willian (Alysson); Pavon (Cristaldo) e André Henrique (Aravena).
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga (Matheuzinho), Zé Marcos e Ramon; Baralhas (Romarinho), Ronald (Lucas Braga) e Aitor Cantalapiedra; Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO);
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).
