Vitória x Ceará: Jair Ventura e Léo Condé têm histórico de empates

A partida entre Vitória e Ceará, marcada para as 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão, guarda o reencontro dos técnicos Jair Ventura e Léo Condé. A dupla já se enfrentou três vezes à beira do campo e, surpreendentemente, os três jogos acabaram empatados.

Foram dois confrontos entre Santos e Botafogo-SP e um entre Vitória e Atlético-GO. Todos terminaram em 0 a 0.

Jair Ventura estava no comando do Santos no início de 2018, justamente quando as duas partidas aconteceram pelas quartas de final do Campeonato Paulista, enquanto Condé começava seu trabalho histórico pelo Botafogo-SP, que terminou com acesso à Série B.

Jair Ventura, ex-técnico do Santos (Foto: Ivan Storti/Santos)

Já na partida entre Atlético-GO e Vitória, Jair Ventura estava no comando do Dragão, e Léo Condé era o treinador do time baiano.

Confira os jogos entre Jair Ventura e Léo Condé:

Botafogo-SP 0 x 0 Santos - 1ª jogo das quartas do Paulistão 2018;

Santos 0 (3) x (1) 0 Botafogo-SP - 2ª jogo das quartas do Paulistão 2018;

Atlético-GO 0 x 0 Vitória - 25ª rodada da Série B 2023.

Léo Condé no comando do Botafogo-SP (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A última dança

O último jogo protagonizado pelos dois treinadores aconteceu no dia 27 de agosto de 2023, pela 25ª rodada da Série B, no estádio Antônio Accioly, em partida que também terminou empatada por 0 a 0.

Ao menos no final da competição as duas equipes conquistaram seus objetivos, que era o acesso à elite do futebol brasileiro. À época, o Vitória de Léo Condé foi dominante e subiu como líder isolado, enquanto o Atlético de Jair Ventura ficou em quarto.

Vitória x Ceará promove reencontro em situações distintas

Jair Ventura comandou o Vitória contra o Grêmio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Agora os papéis se inverteram. Léo Condé tornou-se treinador do Ceará, enquanto Jair Ventura vive um novo desafio para tentar tirar o Vitória de um rebaixamento que parece iminente.

Essa será apenas a segunda partida de Jair à frente do Rubro-Negro e sua estreia no Barradão. No último domingo, ele viu a equipe sair derrota por 3 a 1 contra o Grêmio, em Porto Alegre, resultado que agravou ainda mais a crise do clube, que amarga a 18ª posição, com 22 pontos.

Já Léo Condé navega em águas mais calmas e comanda a campanha sólida do Ceará no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão vem de derrota, o Vozão chega embalado depois de vencer o São Paulo fora de casa e se estabelecer na 11ª posição, com 31 pontos.