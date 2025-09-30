Ceará registra sua maior distância para o Z4 neste Brasileirão

O Ceará derrotou o São Paulo por 1 a 0 na noite da última segunda-feira (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Brasileirão. Com o resultado positivo, a equipe de Porangabuçu abriu uma distância de nove pontos para a zona de rebaixamento - é a maior nesta edição.

O triunfo levou o Vovô aos 31 pontos, na 11ª posição. O Vitória, que abre o Z4, tem 22 pontos - os baianos serão os próximos adversários do Ceará no torneio. O duelo acontecerá na quinta-feira (2), em Salvador (BA).

Indo além da briga pela permanência, os mesmos nove pontos separam o Ceará do Bahia, atual sexto colocado. O G6 dá vaga na Copa Libertadores e, dependendo dos campeões na competição internacional e na Copa do Brasil, é possível que aconteça um G7 ou um G8.

Partida entre São Paulo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Em campo, o Ceará fez um bom jogo nesta segunda-feira. O clube defendeu-se com eficiência e marcou seu gol no 2º tempo, com o atacante Pedro Henrique. Guilherme chegou a sofrer um pênalti nos instantes finais do embate, mas o árbitro anulou a marcação após revisar o lance.

Considerando apenas jogos de Campeonato Brasileiro, esta foi a primeira vitória do Alvinegro como visitante no confronto. Anteriormente, o retrospecto apresentava oito vitórias do São Paulo e três empates.

Assim, após cinco jogos, o Ceará voltou a vencer. Tal recorte era de três empates e duas derrotas, incluindo a queda para o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste.

Próximo jogo do Ceará

Depois de superar o São Paulo, o Ceará voltará a campo na próxima quinta-feira (2), fora de casa, contra o Vitória. O embate terá início às 19h (de Brasília).