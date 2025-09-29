Ceará faz bom jogo e vence o São Paulo pelo Brasileirão
Cearenses conquistaram triunfo fora de casa
O Ceará venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (29), no Morumbis, valendo pela 25ª rodada do Brasileirão. Pedro Henrique marcou o gol da equipe cearense.
Assim, o Tricolor continua em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. Já o Vovô foi a 31 pontos, ocupando a 11ª posição na tabela.
Ceará derrota o São Paulo como visitante
Buscando voltar a vencer, o Ceará visitou o São Paulo na noite desta segunda-feira (29). O início da partida foi de poucas chances, pois o Alvinegro se defendia bem e impedia que os mandantes finalizassem com perigo.
O Vovô teve uma oportunidade em cabeceio de Pedro Raul, mas Rafael defendeu. Nos minutos seguintes, o Tricolor passou a ter maior domínio das ações. Rodriguinho finalizou e, após desvio, a bola bateu no travessão. Depois, o meia chutou para a defesa de Bruno Ferreira.
O Ceará ensaiou certa pressão nos instantes finais do 1º tempo, mas o time não foi efetivo. Assim, os rivais foram para o intervalo com um 0 a 0 no placar.
No início do 2º tempo, o São Paulo teve chance com Ferreira, que acertou a trave após jogada individual. O Alvinegro abriu o placar pouco depois. Em jogada pela esquerda, Pedro Henrique ficou com a sobra, driblou Rafael e balançou as redes.
Nos minutos seguintes, o Ceará passou a se defender enquanto buscava saídas em velocidade. O Tricolor, apesar de ter a bola, não conseguia achar espaços com eficiência.
Pedro Raul teve chance de ampliar em contra-ataque, mas não finalizou a jogada. Mesmo com a insistência do time paulista, o 1 a 0 permaneceu no placar. Dessa forma, o Ceará voltou a vencer após cinco jogos.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 0 X 1 CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 29/09/2025 - 20h
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Pedro Henrique aos 11 min do 2º T (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Arboleda e Dinenno (SAO); Dieguinho, Lourenço e Guilherme (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Rafael Tolói (Sabino), Arboleda e Alan Franco (Lucas Moura); Cédric (Dinenno), Alisson, Bobadilla, Rodriguinho (Maílton) e Enzo Díaz; Ferreira (Lucca) e Luciano.
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho (Vinicius Zanocelo) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano (Guilherme), Pedro Raul (Vina) e Paulo Baya (Pedro Henrique).
