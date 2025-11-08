Vitória x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes jogam às 16h deste domingo (horário de Brasília), em Salvador
Vitória e Botafogo fazem confronto de opostos a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.
O Vitória respirou aliviado depois de bater o Internacional na última quarta-feira e saiu da zona de rebaixamento. Agora o Leão está na 16ª posição, com 34 pontos, um a mais em relação ao Santos, que abre o Z-4. Já o Botafogo ganhou fôlego depois da grande vitória contra o Vasco e segue vivo na briga por vaga direta na Libertadores. A equipe carioca está na sexta posição, com 51 pontos, um a menos que o Bahia, que vem logo à frente.
Ficha do jogo
Como chega o Vitória?
Embalado depois de vencer o confronto direto contra o Internacional na última quarta-feira, por 1 a 0, o Vitória chega com a missão de emplacar boa sequência no Barradão para se manter fora da zona de rebaixamento do Brasileirão.
Mas a tarefa não será nada fácil, principalmente diante dos desfalques da equipe. Jair Ventura deve ter 12 ausências para a partida, entre lesionados e suspensos. Além dos atletas no departamento médico (Arcanjo, Fintelman, Jamerson, Fabri, Cáceres, Claudinho e Rúben Ismael), o Rubro-Negro não terá o zagueiro Camutanga e os volantes Dudu e Baralhas, todos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Já o zagueiro Edu saiu por protocolo de concussão contra o Inter e não está à disposição. Lucas Halter, por sua vez, pertence ao Botafogo e é dúvida para o confronto. A diretoria rubro-negra tenta negociar o pagamento da multa.
O alento para a torcida são os retornos do zagueiro Zé Marcos, que cumpriu suspensão na última partida, e do lateral-esquerdo Ramon, que pertence ao Internacional e não pôde entrar em campo na quarta-feira.
Como vem o Glorioso?
Já o Botafogo também chega em alta depois de vencer com o autoridade o clássico contra o Vasco na última quarta-feira, por 3 a 0, e quer manter o desempenho para tentar entrar no G-5, grupo que dá acesso direto à fase de grupos da Libertadores 2026.
O único novo desfalque do Alvinegro para enfrentar o Vitória é o atacante Artur, que entrou contra o Vasco, fez gol e tirou a camisa na comemoração, tomando o terceiro cartão amarelo. Além disso, o Botafogo já tinha Bastos, Kaio, Nathan Fernandes, Marçal, Matheus Martins e Neto lesionados. Fora esses problemas, a tendência é que Davide Ancelotti repita a escalação usada contra o Cruzmaltino.
Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x Botafogo
VITÓRIA x BOTAFOGO
33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Botafogo: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽ Prováveis escalações
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):
Thiago Couto; Neris (Lucas Halter), Willian Oliveira (Ricardo Ryller/Kauan) e Zé Marcos; Erick, Ronald, Baralhas, Matheuzinho e Ramon; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López).
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti):
Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral.
