Vitória x Botafogo tem arbitragem definida pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em sua Comissão de Arbitragem, escalou o árbitro Anderson Daronco (Fifa/RS) para o duelo entre Vitória e Botafogo, neste domingo (9). A bola rola às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo inicia trabalhos de transição com Montoro e Barrera

➡️ Atleta do Vitória critica mudança de calendário da CBF: 'Contra tudo'

Anderson Daronco apitou 49 partidas na temporada, sendo 20 pela Série A do Brasileirão. O gaúcho de 44 anos trabalhou em três jogos do Glorioso na edição, contra Bragantino (2ª rodada), Vasco (13ª) e Fortaleza (19ª)ª, e outros dois pela Copa do Brasil, contra Bragantino e Vasco, pelas oitavas e quartas de final, respectivamente.

Já em relação ao Vitória, Daronco apitou dois duelos, ambos no Barradão, palco da partida deste domingo: Santos (10ª rodada) e Bahia (28ª rodada).

continua após a publicidade

Anderson Daronco apitará Vitória x Botafogo( Foto: Jota Erre/AGIF/GazetaPress)

Vitória x Botafogo envolve brigas diferentes

Vitória e Botafogo farão um dos duelos mais importantes da rodada envolvendo briga contra o rebaixamento e vaga na próxima Libertadores. Os donos da casa chegam após vitória sobre o Internacional, mas ocupam apenas a 16ª colocação, com 34 pontos, um de vantagem em relação ao Santos, quem abre o Z-4. O Glorioso, por sua vez, soma 51 e está na sexta colocação, precisando de três pontos fora para dar mais um passo pelo objetivo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No primeiro turno, no Nilton Santos, o Vitória suportou bem a pressão do Botafogo ainda iniciando o trabalho com Davide Anceloti, que fez na época seu segundo jogo. As equipes empataram sem gols.