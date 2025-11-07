A venda de ingressos para a partida entre Vitória e Botafogo já está aberta ao público geral. O confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão está marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. Os torcedores já podem comprar pela internet e também presencialmente.

Os check-ins começaram na última segunda-feira e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos, enquanto as vendas para o público geral ficam abertas até às 17h de domingo (horário de Brasília).

Preços do ingressos para Vitória x Botafogo

Em busca de apoio para tentar engatar a segunda vitória seguida dentro de casa, a diretoria preparou uma promoção especial para esta partida contra o Glorioso, com preços que variam de R$ 20 a R$ 180.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Botafogo:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Visitante: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Vale destacar que os sócios receberam cupons compartilháveis que podem ser usados por amigos ou familiares. Com eles, o preço do ingresso para arquibancada custa a partir de R$ 20, enquanto a cadeira pode ser adquirida por R$ 40.

Os pontos de venda físicos já estão em funcionamento. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia): sexta e sábado, das 10h às 21h;

sexta e sábado, das 10h às 21h; Capemi: sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 17h;

sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 17h; Loja do Barradão: sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 14h;

sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 14h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 14h às 17h.

Festa da torcida do Vitória antes da bola rolar no Barradão (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

O que está em jogo?

O Vitória saiu da zona de rebaixamento depois do resultado positivo contra o Internacional, também no Barradão, e pode ganhar ainda mais respiro caso consiga vencer o Botafogo. O Leão é o 16º colocado, com 34 pontos. Já o Botafogo briga na parte de cima da tabela e pode chegar à quinta posição - que dá direito a vaga na fase de grupos da Libertadores - caso some três pontos em Salvador e o Bahia tropece contra o Colorado.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso: