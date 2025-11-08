Gregore fez a sua última partida como jogador do Botafogo contra o Vitória, adversário alvinegro neste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. O jogo também foi a estreia oficial do técnico Davide Ancelotti, que já havia treinado a equipe na partida anterior, contra o Vasco, apesar de constar como "preparador de goleiros". Portanto, faz um turno que o time perdeu seu volante e ganhou um novo comandante. O Lance!, então, levantou o aproveitamento botafoguense antes e depois das mudanças.

A despedida de Gregore foi muito lamentada pela torcida, mesmo após chegada de Danilo. As características diferentes entre antigo e novo donos da posição requeriam um período de adaptação. Descontentes com o trabalho de Renato Paiva, muitos alvinegros atribuíram à saída do volante o começo difícil do novo treinador.

Aproveitamentos do Botafogo no Brasileirão 2025:

Total com Renato Paiva (11 jogos)

Cinco vitórias, três empates e três derrotas - 54,5% dos pontos

Renato Paiva com Gregore (10 jogos)

Cinco vitórias, três empates e duas derrotas - 60% dos pontos

Renato Paiva sem Gregore (1 jogo)

Uma derrota - 0% dos pontos

Total com Ancelotti (21 jogos)

Nove vitórias, seis empates e seis derrotas - 52,3% dos pontos

Ancelotti com Gregore (2 jogos)

Uma vitória e um empate - 66,6% dos pontos

Ancelotti sem Gregore (19 jogos)

Oito vitórias, cinco empates e seis derrotas - 50,8% dos pontos

Total com Gregore (10 jogos com Paiva, 2 com Ancelotti)

Seis vitórias, quatro empates e duas derrotas - 61,1% dos pontos

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, à beira do campo em grande vitória sobre o rival Vasco (Foto: Vyctor Santos / Pera Photo Press)

Saída de Gregore

Gregore se despediu do Botafogo em julho. O Al-Rayyan, do Catar, pagou 7 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões na época) pelo volante, que venceu Brasileirão e Libertadores com a camisa alvinegra. O Glorioso, então, buscou no mercado Danilo, ex-Palmeiras, pagando 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) ao inglês Nottingham Forest.

Após saída do "Pitbull", Ancelotti teve dificuldade de reequilibrar a equipe botafoguense. Com lesão de Danilo entre setembro e outubro, Newton foi outro que ganhou muitas oportunidades na posição. Nos últimos jogos, porém, o italiano parece ter encontrado a melhor forma para o Botafogo: são duas vitórias e dois empates, o triunfo mais recente em grande atuação contra o Vasco.

Abaixo, relembre o texto de despedida de Gregore ao deixar o clube:

"Quando cheguei, não imaginava que viveria tudo isso. Que meus sonhos se realizariam vestindo essa camisa e que eu faria parte de uma história tão linda, ajudando a colocar o clube no lugar que ele sempre mereceu estar.

Gratidão pelo clube e por todo mundo aqui dentro que me recebeu tão bem desde o começo. À torcida, meu muito obrigado. Espero ter representado vocês em cada dividida dentro de campo.

Não tenho palavras para descrever o sentimento. Cada dia especial que vivi aqui ficará para sempre na minha memória. Toda a fé pelo Botafogo."