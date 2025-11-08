Vitória negocia compra de Lucas Halter junto ao Botafogo

A "novela Lucas Halter" continua nos bastidores do Vitória. A diretoria rubro-negra, desta vez, negocia a compra em definitivo do zagueiro, que já bateu as metas estipuladas em contrato que obriga o time baiano a adquiri-lo por cerca de U$ 1,5 milhões (R$ 8 milhões na cotação atual). Vale lembrar que ele está emprestado pelo Botafogo, e as duas equipes se enfrentam a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

A informação do interesse de compra foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Como ele só joga neste domingo mediante o pagamento de uma multa que gira em torno de R$ 1 milhão, a ideia da diretoria do Vitória é diluir esse valor nas quatro parcelas previstas para quitar a compra do atleta em caso de aquisição definitiva. Ou seja, o valor total passaria para R$ 9 milhões.

Com 43 jogos nesta temporada e titularidade garantida, o capitão Lucas Halter bateu a meta de participação em 70% dos jogos do Rubro-Negro depois da vitória contra o Internacional, por 1 a 0, na última quarta-feira. Lucas Halter, inclusive, marcou o gol do Vitória e teve atuação consistente na defesa, o que aumentou o apelo para sua participação no duelo contra o Botafogo.

Lucas Halter em treino do Vitória no Barradão; jogador segue como dúvida contra o Botafogo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

As opções do Vitória para a defesa

Vale destacar que Jair Ventura vive um dilema para escalar a linha de três zagueiros neste domingo. A trinca titular é formada por Zé Marcos, Lucas Halter e Camutanga, mas este último está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O substituto imediato na defesa é Edu, mas ele saiu na partida contra o Inter depois que o Vitória acionou o protocolo de concussão, o que o impede de estar em campo contra o Glorioso.

A situação pode se agravar ainda mais caso Lucas Halter seja confirmado como um desfalque, já que a única opção no banco de reservas é o zagueiro Neris. Há também a possibilidade de utilizar zagueiros formados na base, como Jadson, Andrei e Kauan, ou até mesmo improvisar algum atleta nesta posição.