imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo tem seis titulares pendurados para duelo com o Vitória; veja lista

Glorioso visita o Leão neste domingo (9) pela 33 rodada do Brasileirão

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
07:00
Marlon Freitas, do Botafogo, está pendurado com dois cartões amarelos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Marlon Freitas, do Botafogo, está pendurado com dois cartões amarelos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo volta a campo neste domingo (9) para mais uma partida importante de olho na vaga na próxima Libertadores. Contra o Vitória, no Barradão, Davide Ancelottti vê grande lista de jogadores pendurados com dois cartões amarelos e que podem desfalcar na sequência.

➡️ Vitória x Botafogo tem arbitragem definida pela CBF

A equipe jogará em Salvador e depois terá a pausa para a Data Fifa com amistosos da Seleção Brasileira, voltando a campo apenas no dia 18 (terça-feira), contra o lanterna e virtual rebaixado Sport, no Nilton Santos.

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo liga alerta com destaques

Na vitória sobre o Vasco, dos pendurados, apenas Artur foi advertido e, com isso, ficará fora do duelo com o Vitória no Barradão. O jogador saiu do banco no segundo tempo e fez o segundo gol do triunfo por 3 a 0. Outros dois receberam cartão e se juntaram à lista: Alexander Barboza e Marlon Freitas.

Com isso, a lista atualizada de jogadores do Botafogo pendurados com dois cartões amarelos tem: Alex Telles, Danilo, Marçal, Mateo Ponte, Santi Rodríguez, Vitinho, Marlon Freitas e Alexander Barboza.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Davide Ancelotti ainda tem outros desfalques por lesão, como Bastos, Nathan Fernandes, Neto, Kaio Pantaleão e Matheus Martins. Álvaro Montoro e Jordan Barrera voltaram a treinar ara a fase de transição, mas também seguem fora.

circulo com pontos dentroTudo sobre

