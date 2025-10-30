É hora da grande decisão! Vitória e Bahia se enfrentam a partir das 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano Feminino. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE Bahia (TV aberta e Youtube) e também pelo Youtube da TV Vitória.

O acesso ao Barradão será mediante a doação de um quilo de alimento. A partida de volta, com mando do Bahia, está marcada para as 16h do próximo sábado, dia 8 de novembro, na Arena Fonte Nova.

Como chega o Vitória?

Com uma campanha irretocável na fase de grupos, as Leoas somaram 18 pontos em seis jogos, com 45 gols marcados, apenas um sofrido e liderança do Grupo 1 garantida. Nas quartas, a equipe passou pelo CFFB com uma vitória por 2 a 0 e, em seguida, eliminou o Atlético de Alagoinhas nas semifinais, com um sonoro 4 a 0 no agregado. Com 14 gols, a atacante Verena é a artilheira do Vitória na competição e a segunda no geral.

O técnico Anderson Magalhães, inclusive, tem tudo para manter esse desempenho da equipe, já que não há nenhum desfalque em relação à última vitória diante do Atlético de Alagoinhas, no Barradão, o que dá a possibilidade de manutenção da equipe titular.

Time feminino do Vitória reunido no vestiário; Leoas enfrentam o Bahia na final do Baiano Feminino, veja abaixo onde assistir (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

Como vem o Tricolor?

Se o Vitória fez uma campanha perfeita, as Mulheres de Aço conseguiram superar as rivais e vão decidir o Campeonato Baiano em casa. Mas, enquanto não chega a hora de jogar diante da torcida, a equipe treinada por Felipe Freitas vai ao Barradão com números impressionantes no torneio. Também com uma campanha irretocável na fase de grupos, com 18 pontos em seis jogos e saldo de +59, o Bahia passou fácil das quartas com uma goleada de 4 a 0 contra o Juazeirense e atropelou o Lusaca nas semifinais ao aplicar um placar agregado de 22 a 2.

Mesmo com tanta empolgação, o treinador vai ter alguns problemas para escalar o time, já que as meias Vilma (dor no joelho), Mari Pires (lesão na coxa), Treyci (lesão no joelho) e Helô (lesão na coxa) estão fora da partida. Além delas, a lateral-esquerda Thaís se recupera de lesão no tornozelo e a atacante Ellen trata uma lesão no joelho.

Jogadoras do Bahia comemoram vitória contra o Lusaca, na semifinal do Baiano (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Bahia

VITÓRIA x BAHIA

FINAL DO CAMPEONATO BAIANO FEMININO - IDA

📆 Data e horário: sexta-feira, 31 de outubro de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Bahia pelo Baiano Feminino: TVE Bahia e TV Vitória;

🟨 Árbitra: Iara Janaína Rubinatti do Nascimento (BA);

🚩 Assistentes: Isadora Brizolara Damasceno Moreira e Jaila Pereira dos Santos (BA).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Anderson Magalhães)

Kivia; Buga, Pipoca, Rute e Lanny; Vic, Mi e Bárbara; Roque, Sheilinha e Verena.

BAHIA (Técnico: Felipe Freitas)

Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula e Carol Martins; Suelen, Ju Oliveira e Luana; Kaiuska, Rhaizza e Gica.