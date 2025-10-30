Bahia tem sequência contra times que vivem drama no Brasileirão

O Bahia tem, em teoria, a chance perfeita de se consolidar como um forte postulante a uma vaga na fase de grupos da Libertadores nas próximas quatro rodadas do Brasileirão. Essa afirmação só é possível devido à sequência de jogos contra times que vivem drama na parte de baixo da tabela, uma realidade muito diferente do Tricolor.

A começar pela 31ª rodada, o Bahia recebe o Bragantino a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Dentre os quatro adversários, o Massa Bruta é o que está em melhor posição, mas a crise talvez seja uma das piores. Em queda livre no Brasileirão, o time deixou a briga pela Libertadores e agora se vê ameaçado pela zona de rebaixamento.

Não à toa, o Bragantino demitiu o técnico Fernando Seabra depois da derrota por 3 a 0 para o Vasco no último domingo e agora está sob o comando de Vágner Mancini, que vai estrear contra o Bahia. O Massa Bruta é o 12º colocado, com 36 pontos.

De Everton Ribeiro a Sanabria: Bahia atualiza departamento médico

Vágner Mancini é o novo treinador do Bragantino (Foto: Mourão Panda/América-MG)

Bahia enfrenta gigantes em risco

Na próxima quarta-feira, o Tricolor tem novo compromisso contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O Galo também anda mal das pernas no Brasileirão e só respirou na última rodada ao vencer o Ceará por 1 a 0, resultado que deixou a equipe na 14ª posição, com 36 pontos.

O Atlético, no entanto, esboça uma reação sob o comando de Sampaoli e deu bons sinais com a classificação incontestável para a final da Sul-Americana.

O desafio seguinte é contra o Internacional, que vem logo atrás do Galo, com 35 pontos. Em situação delicada sob o comando de Ramon Díaz, o Colorado acumula decepções na temporada e se vê em uma luta árdua contra a zona de rebaixamento.

Bahia e Inter, inclusive, se enfrentaram na última quarta-feira em jogo atrasado válido pela 14ª rodada, e o Esquadrão levou a melhor na Arena Fonte Nova com uma vitória simples por 1 a 0. Agora o desafio será no Beira-Rio.

Sanabria em Bahia x Internacional, em jogo atrasado do Brasileirão (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Por fim, o Bahia encara um clássico nordestino pela 34ª rodada, quando recebe o Fortaleza em Salvador, com data e horário ainda a serem definidos. O Leão do Pici, por sinal, é o time dessa sequência que vive momento mais dramático, na 18ª colocação, com 27 pontos, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe cearense tenta se reconstruir sob o comando do argentino Martín Palermo.

