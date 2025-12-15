menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Raphinha indicado: que horas e onde assistir o The Best 2025?

Troféu de melhor do mundo da Fifa acontece na terça-feira (16), em Doha, no Catar

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 15/12/2025
05:30
Fifa The Best
imagem cameraFifa The Best foi criado pela entidade em 2016 (Foto: Divulgação/Fifa)
O Prêmio The Best 2025 da Fifa acontece na terça-feira (16), em Doha, no Catar. Com holofotes sob Raphinha, o único brasileiro indicado a melhor do mundo, a cerimônia terá início às 14h (de Brasília) e irá prestigiar os nomes que se destacaram no mundo do futebol durante a última temporada. O Lance! informa onde assistir ao Fifa The Best, além de horário, indicados e o que mais você precisa saber.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽FIFA The Best: onde assistir

A cerimônia de premiação da Fifa será realizada em Doha e terá transmissão ao vivo pelo site Fifa.com e pelo canal do Youtube (FIFA). A entidade informou que a premiação contará com a presença de cerca de 800 convidados e destacou a realização do evento em meio à programação da decisão intercontinental da temporada.

Categorias e indicados do prêmio The Best

Entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, o atacante Raphinha, do Barcelona, é o único representante brasileiro entre os 11 concorrentes. Ele disputa o troféu com atletas como Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal. Já na categoria de melhor goleiro, Alisson, do Liverpool, representa o Brasil e concorre com outros sete nomes.

Na seleção da temporada, há 11 brasileiros indicados. A lista inclui os goleiros Alisson, do Liverpool, Fábio, do Fluminense, Weverton, do Palmeiras, e John, do Botafogo; os zagueiros Thiago Silva, do Fluminense, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal; além dos atacantes João Pedro, do Chelsea, Raphinha, do Barcelona, e Luiz Henrique, do Botafogo.

O prêmio de melhor treinador conta com sete indicados no futebol masculino, entre eles Enzo Maresca, campeão do Mundial de Clubes com o Chelsea, e Luis Enrique, vencedor da Champions League com o PSG. No futebol feminino, cinco técnicas disputam a premiação, incluindo Renée Slegers, do Arsenal, campeão europeu.

Fifa The Best anuncia indicados do futebol feminino. (Foto: FIFA/Divulgação)
Prêmio Fifa The Best 2025 (Foto: FIFA/Divulgação)

Como funciona?

A Fifa informou que mais de 16 milhões de votos de torcedores influenciaram a definição dos vencedores em categorias como melhor jogador, melhor jogadora, técnicos e goleiros. Além da votação popular, o The Best considera os votos de capitães de seleções, treinadores e jornalistas.

🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogador

    1.
  1. Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
    2. 2.
  2. Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
    3. 3.
  3. Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
    4. 4.
  4. Kylian Mbappé: Real Madrid; França
    5. 5.
  5. Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
    6. 6.
  6. Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
    7. 7.
  7. Pedri: Barcelona; Espanha
    8. 8.
  8. Raphinha: Barcelona; Brasil
    9. 9.
  9. Mohamed Salah: Liverpool; Egito
    10. 10.
  10. Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
    11. 11.
  11. Lamine Yamal: Barcelona; Espanha

👸Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogadora

    1.
  1. Sandy Baltimore: Chelsea; França
    2. 2.
  2. Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
    3. 3.
  3. Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
    4. 4.
  4. Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
    5. 5.
  5. Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
    6. 6.
  6. Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
    7. 7.
  7. Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
    8. 8.
  8. Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
    9. 9.
  9. Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
    10. 10.
  10. Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
    11. 11.
  11. Lauren James: Chelsea; Inglaterra
    12. 12.
  12. Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
    13. 13.
  13. Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
    14. 14.
  14. Claudia Pina: Barcelona; Espanha
    15. 15.
  15. Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
    16. 16.
  16. Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
    17. 17.
  17. Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

