Raphinha indicado: que horas e onde assistir o The Best 2025?
Troféu de melhor do mundo da Fifa acontece na terça-feira (16), em Doha, no Catar
- Matéria
- Mais Notícias
O Prêmio The Best 2025 da Fifa acontece na terça-feira (16), em Doha, no Catar. Com holofotes sob Raphinha, o único brasileiro indicado a melhor do mundo, a cerimônia terá início às 14h (de Brasília) e irá prestigiar os nomes que se destacaram no mundo do futebol durante a última temporada. O Lance! informa onde assistir ao Fifa The Best, além de horário, indicados e o que mais você precisa saber.
Relacionadas
- Futebol Internacional
‘Sem Mbappé, há um abismo’: jornal espanhol faz alerta para momento do Real Madrid
Futebol Internacional14/12/2025
- Futebol Internacional
Mesmo com vitória, técnico do Chelsea desabafa: ‘Piores 48 horas desde que cheguei’
Futebol Internacional14/12/2025
- Futebol Internacional
Haaland alcança marca histórica e se aproxima de recorde de Agüero no City
Futebol Internacional14/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
⚽FIFA The Best: onde assistir
A cerimônia de premiação da Fifa será realizada em Doha e terá transmissão ao vivo pelo site Fifa.com e pelo canal do Youtube (FIFA). A entidade informou que a premiação contará com a presença de cerca de 800 convidados e destacou a realização do evento em meio à programação da decisão intercontinental da temporada.
Categorias e indicados do prêmio The Best
Entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, o atacante Raphinha, do Barcelona, é o único representante brasileiro entre os 11 concorrentes. Ele disputa o troféu com atletas como Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal. Já na categoria de melhor goleiro, Alisson, do Liverpool, representa o Brasil e concorre com outros sete nomes.
Na seleção da temporada, há 11 brasileiros indicados. A lista inclui os goleiros Alisson, do Liverpool, Fábio, do Fluminense, Weverton, do Palmeiras, e John, do Botafogo; os zagueiros Thiago Silva, do Fluminense, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal; além dos atacantes João Pedro, do Chelsea, Raphinha, do Barcelona, e Luiz Henrique, do Botafogo.
O prêmio de melhor treinador conta com sete indicados no futebol masculino, entre eles Enzo Maresca, campeão do Mundial de Clubes com o Chelsea, e Luis Enrique, vencedor da Champions League com o PSG. No futebol feminino, cinco técnicas disputam a premiação, incluindo Renée Slegers, do Arsenal, campeão europeu.
Como funciona?
A Fifa informou que mais de 16 milhões de votos de torcedores influenciaram a definição dos vencedores em categorias como melhor jogador, melhor jogadora, técnicos e goleiros. Além da votação popular, o The Best considera os votos de capitães de seleções, treinadores e jornalistas.
🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogador
- Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
- Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
- Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
- Kylian Mbappé: Real Madrid; França
- Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
- Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
- Pedri: Barcelona; Espanha
- Raphinha: Barcelona; Brasil
- Mohamed Salah: Liverpool; Egito
- Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
- Lamine Yamal: Barcelona; Espanha
👸Finalistas do prêmio The Best 2025 — melhor jogadora
- Sandy Baltimore: Chelsea; França
- Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
- Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
- Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
- Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
- Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
- Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
- Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
- Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
- Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
- Lauren James: Chelsea; Inglaterra
- Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
- Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
- Claudia Pina: Barcelona; Espanha
- Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
- Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
- Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias