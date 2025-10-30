Lucas Arcanjo vai passar por cirurgia e está fora da temporada do Vitória
Goleiro sofreu rompimento no joelho
O Vitória tem um desfalque de peso para a reta final decisiva desta temporada. Trata-se do goleiro Lucas Arcanjo, uma das principais referências do time, que vai precisar passar por cirurgia depois de ser diagnosticado com um rompimento colateral medial do joelho.
A informação foi divulgada inicialmente pela repórter Rafaela Reina, do Canal do Dinâmico. O departamento médico até cogitou um tratamento conservador, mas a gravidade da lesão levou o clube a optar por uma cirurgia. O tempo de recuperação gira em torno de três a quatro meses.
Lucas Arcanjo foi substituído logo aos 25 minutos do primeiro na derrota para o Corinthians, no último sábado. Ele tentou voltar a campo, mas não teve condições de jogo. Thiago Couto, seu reserva imediato, foi prontamente acionado.
Arcanjo, inclusive, forçou um cartão amarelo no banco de reservas para cumprir suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão. Nesta temporada, o goleiro bateu recorde de jogos da carreira, com 51 só em 2025.
Goleiros do Vitória à disposição para a sequência
Diante desse desfalque pesado, Thiago Couto deve assumir a titularidade do Leão até o fim do Campeonato Brasileiro. O terceiro goleiro da equipe, Alexandre Fintelman, fez cirurgia no quadril e também não está à disposição.
Assim, Yuri Sena e Davi são as outras opções para Jair Ventura. Vale lembrar que o Rubro-Negro volta a campo a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), quando visita o Cruzeiro no Mineirão, pela 31ª rodada da Série A.
