Flamengo enfrenta o Obras em busca de reabilitação na BCLA: Onde assistir e horário

O Flamengo volta à quadra neste domingo (14) às 21h10 (horário de Brasília) pela segunda rodada da Basketball Champions League Americas (BCLA) e tem um confronto decisivo pela frente para buscar a reabilitação após a derrota na estreia.

Flamengo contra Nacional (URU) na primeira rodada da Basketball Champions League Americas (BCLA) (Foto: FIBA)

Como foi a estreia do Flamengo na BCLA

O Flamengo foi superado pelo Nacional (URU) na estreia do Grupo B, no sábado (13), pelo placar de 75 a 63.

O derrota foi selado, principalmente, por um apagão ofensivo no terceiro quarto. A equipe brasileira ficou quase seis minutos sem pontuar, um período crítico que foi implacavelmente aproveitado pelos donos da casa. O Nacional emplacou uma sequência de 17 a 0, abrindo uma vantagem crucial que se mostrou irreversível para o time do Rio de Janeiro.

O Rubro-Negro, atual campeão do torneio, encara o Obras Sanitarias, da Argentina, em um duelo crucial para somar os primeiros pontos no Grupo B e manter o foco na classificação para a próxima fase.

Apesar da derrota na estreia, o Flamengo tem um histórico positivo contra o Obras Sanitarias em edições anteriores da BCLA. Na caminhada rumo ao título de 2024/25, o Flamengo já superou a equipe argentina, garantindo, inclusive, uma vaga no Final Four ao vencer por 80 a 67 em uma das quartas de final.

A vitória contra o Obras Sanitarias é fundamental para o Flamengo retomar a confiança e a briga pela liderança do grupo.