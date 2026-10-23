Vis Pesaro x Ravenna: onde assistir, horário e escalações
Vis Pesaro x Ravenna: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Vis Pesaro e Ravenna se enfrentam neste sábado (24), às 12h30 (horário de Brasília), no Stadio Tonino Benelli, em Pesaro, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Vis Pesaro foi derrotado pelo Latina por 1 a 0, pela Serie C1, em 18 de outubro. Já o Ravenna foi derrotado pelo Spezia por 1 a 0, pela Serie C1, em 18 de outubro. Pelo Serie C1, a equipe do Vis Pesaro vem de derrota e busca recuperação, enquanto o Ravenna também busca se reabilitar após a derrota recente.
Na tabela de classificação, o Vis Pesaro e o Ravenna disputam a 11ª rodada da Serie C1 2026/2027, fase Girone B, buscando melhorar suas posições no campeonato.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tonino Benelli, Pesaro
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Tonino Benelli, Pesaro
Rodada: 11
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Vis Pesaro
Técnico: A. Gennari
A. Gomis; G. Barranco, S. Ebano, P. Giorgini e N. Conti; N. Berengo, M. Pucciarelli e G. Maucci; M. Di Paola, N. Lari e F. Nicastro.
Ravenna
Técnico: A. Mandorlini
G. Venturi; C. Bani, G. Zaro, A. Esposito e G. Donati; Vinicius, A. Bianconi e E. Duca; L. Lonardi, M. Maggio e S. Rabbi.
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