Ostiamare x Vado: onde assistir, horário e escalações
Ostiamare x Vado: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ostiamare e Vado se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), no Stadio Pasquale Giannattasio, em Roma, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Ostiamare foi derrotado pelo Pescara por 2 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Vado empatou com o Sambenedettese por 2 a 2, também pela Serie C1 2026/2027. Pelo mesmo torneio, ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela.
Na tabela de classificação, o Ostiamare ocupa a 11ª colocação, enquanto o Vado está em posição próxima, buscando subir no Girone B da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 23 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 23 de Outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma
Rodada: 11
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Ostiamare
Técnico: D. D'Antoni
F. Vertua; M. Cotali, R. Brosco, P. Giordani e D. Piroli; F. Carbone, D. Buono e D. Greco; F. Tosku, I. Badje e R. Tonin.
Vado
Técnico: G. Riolfo
A. Bellocci; F. Gulinelli, M. Viti, M. Lazzarini e F. Rosa; Z. Hamlili, D. Hergheligiu e M. Candiano; M. Ferro, I. Cernigoi e D. Vita.
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