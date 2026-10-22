Ostiamare x Vado: onde assistir, horário e escalações

Ostiamare e Vado se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), no Stadio Pasquale Giannattasio, em Roma, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Ostiamare foi derrotado pelo Pescara por 2 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Vado empatou com o Sambenedettese por 2 a 2, também pela Serie C1 2026/2027. Pelo mesmo torneio, ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela.

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Na tabela de classificação, o Ostiamare ocupa a 11ª colocação, enquanto o Vado está em posição próxima, buscando subir no Girone B da Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 23 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 23 de Outubro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Pasquale Giannattasio, Roma

Rodada: 11

Fase: Girone B

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Escalações prováveis

Ostiamare

Técnico: D. D'Antoni

F. Vertua; M. Cotali, R. Brosco, P. Giordani e D. Piroli; F. Carbone, D. Buono e D. Greco; F. Tosku, I. Badje e R. Tonin.

Vado

Técnico: G. Riolfo

A. Bellocci; F. Gulinelli, M. Viti, M. Lazzarini e F. Rosa; Z. Hamlili, D. Hergheligiu e M. Candiano; M. Ferro, I. Cernigoi e D. Vita.