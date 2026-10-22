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Operário-PR x Athletic Club MG: onde assistir, horário e escalações

Operário-PR x Athletic Club MG: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Operário-PR x Athletic Club MG
Onde assistir ao vivo a partida entre Operário-PR e Athletic Club MG pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Operário-PR e Athletic Club MG se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, Paraná, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Operário-PR foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0, pela Série B, fora de casa. Já o Athletic Club MG empatou com o Avaí por 0 a 0, também pela Série B, fora de casa.

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Na tabela de classificação, o Operário-PR ocupa a 18ª colocação, com 32 pontos. O Athletic Club MG, por sua vez, está em 14º lugar, com 39 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 23 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 23 de Outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
Rodada: 35
Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Operário-PR
Técnico: Alberto Valentim
Elias Curzel; Gabriel Feliciano, Joseph, J. Cuenú e Doka; Índio, J. Zuluaga e Pedro Vilhena; Brenno, Hildeberto e Caio Dantas.

Athletic Club MG
Técnico: Alex de Souza
Luan Polli; Zeca, J. Torres, Lucas Belezi e Diogo Batista; Felipe Negrucci, João Miguel e Yago Santos; Kauan Rodrigues, Max e Carlinhos.

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