Operário-PR x Athletic Club MG: onde assistir, horário e escalações
Operário-PR x Athletic Club MG: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Operário-PR e Athletic Club MG se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, Paraná, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Operário-PR foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0, pela Série B, fora de casa. Já o Athletic Club MG empatou com o Avaí por 0 a 0, também pela Série B, fora de casa.
Na tabela de classificação, o Operário-PR ocupa a 18ª colocação, com 32 pontos. O Athletic Club MG, por sua vez, está em 14º lugar, com 39 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 23 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 23 de Outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná
Rodada: 35
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Operário-PR
Técnico: Alberto Valentim
Elias Curzel; Gabriel Feliciano, Joseph, J. Cuenú e Doka; Índio, J. Zuluaga e Pedro Vilhena; Brenno, Hildeberto e Caio Dantas.
Athletic Club MG
Técnico: Alex de Souza
Luan Polli; Zeca, J. Torres, Lucas Belezi e Diogo Batista; Felipe Negrucci, João Miguel e Yago Santos; Kauan Rodrigues, Max e Carlinhos.
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