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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (22/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/10/2026 07:30
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Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)
Estudiantes e Flamengo ficaram no 0 a 0 no jogo de ida (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

A quinta-feira (22) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições internacionais e nacionais. Os destaques ficam para Al Hazm Rass x Al Fayha, Kairat Almaty x Panathinaikos, Al Fateh x Al Shabab Riyadh e Ferencvárosi x Torreense.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 22 de outubro de 2026):

Campeonato Saudita

10h40 – Al Hazm Rass x Al Fayha

11h45 – Al Fateh x Al Shabab Riyadh

15h – Al Ahli x Al Khaleej

UEFA Conference League

11h30 – Kairat Almaty x Panathinaikos

13h45 – Trabzonspor x Heart of Midlothian

13h45 – Pafos x Riga

13h45 – Inter Club d'Escaldes x Universitatea Craiova

13h45 – Getafe x Lugano

13h45 – Kauno Žalgiris x Brann Bergen

13h45 – Jablonec x Brighton & Hove Albion

13h45 – Estrela Vermelha x Kobenhavn

13h45 – Nordsjaelland x CSKA Sofia

13h45 – Iberia 1999 x Mjällby

16h – Aarhus x Egnatia Rrogozhine

16h – Ajax x Atalanta

16h – Monaco x Freiburg

16h – Midtjylland x Sint Truidense

16h – Thun x Hajduk Split

16h – Borac Banja Luka x KuPS

16h – Lincoln Red Imps x Twente

16h – Braga x Gent

Liga Europa

13h45 – Ferencvárosi x Torreense

13h45 – Ararat-Armenia x AZ Alkmaar

13h45 – Juventus x Rennes

13h45 – Sturm Graz x Olympique de Marseille

13h45 – Lech Poznan x Sunderland

13h45 – Union Saint-Gilloise x Hapoel Beer Sheva

13h45 – Dinamo Zagreb x NEC

13h45 – OFI Heraklion x Bayer Leverkusen

16h – Bournemouth x Milan

16h – Celtic x Celta de Vigo

16h – Olympiakos x Sparta Praga

16h – Omonia Nicosia x Benfica

16h – Hoffenheim x Lyon

16h – Besiktas x Crystal Palace

16h – Viktoria Plzen x Levski Sofia

16h – Lillestrom x Real Sociedad

16h – Celje x Salzburg

16h – Jagiellonia Bialystok x Anderlecht

Douglas Luiz em ação pela Juventus
Douglas Luiz em ação pela Juventus (Foto: Isabella Bonotto / AFP)

Copa Libertadores feminina

17h – Libertad x Nacional

17h – Universidad de Chile x Deportivo Cali

21h – Olimpia x Cruzeiro

21h – LDU Quito x Bolívar

Copa Libertadores da América

21h30 – Flamengo x Estudiantes De La Plata

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