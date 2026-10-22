Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (22/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (22) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições internacionais e nacionais. Os destaques ficam para Al Hazm Rass x Al Fayha, Kairat Almaty x Panathinaikos, Al Fateh x Al Shabab Riyadh e Ferencvárosi x Torreense.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 22 de outubro de 2026):
Campeonato Saudita
10h40 – Al Hazm Rass x Al Fayha
11h45 – Al Fateh x Al Shabab Riyadh
15h – Al Ahli x Al Khaleej
UEFA Conference League
11h30 – Kairat Almaty x Panathinaikos
13h45 – Trabzonspor x Heart of Midlothian
13h45 – Pafos x Riga
13h45 – Inter Club d'Escaldes x Universitatea Craiova
13h45 – Getafe x Lugano
13h45 – Kauno Žalgiris x Brann Bergen
13h45 – Jablonec x Brighton & Hove Albion
13h45 – Estrela Vermelha x Kobenhavn
13h45 – Nordsjaelland x CSKA Sofia
13h45 – Iberia 1999 x Mjällby
16h – Aarhus x Egnatia Rrogozhine
16h – Ajax x Atalanta
16h – Monaco x Freiburg
16h – Midtjylland x Sint Truidense
16h – Thun x Hajduk Split
16h – Borac Banja Luka x KuPS
16h – Lincoln Red Imps x Twente
16h – Braga x Gent
Liga Europa
13h45 – Ferencvárosi x Torreense
13h45 – Ararat-Armenia x AZ Alkmaar
13h45 – Juventus x Rennes
13h45 – Sturm Graz x Olympique de Marseille
13h45 – Lech Poznan x Sunderland
13h45 – Union Saint-Gilloise x Hapoel Beer Sheva
13h45 – Dinamo Zagreb x NEC
13h45 – OFI Heraklion x Bayer Leverkusen
16h – Bournemouth x Milan
16h – Celtic x Celta de Vigo
16h – Olympiakos x Sparta Praga
16h – Omonia Nicosia x Benfica
16h – Hoffenheim x Lyon
16h – Besiktas x Crystal Palace
16h – Viktoria Plzen x Levski Sofia
16h – Lillestrom x Real Sociedad
16h – Celje x Salzburg
16h – Jagiellonia Bialystok x Anderlecht
Copa Libertadores feminina
17h – Libertad x Nacional
17h – Universidad de Chile x Deportivo Cali
21h – Olimpia x Cruzeiro
21h – LDU Quito x Bolívar
Copa Libertadores da América
21h30 – Flamengo x Estudiantes De La Plata
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