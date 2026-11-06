Vila Nova-GO x Criciúma: onde assistir, horário e escalações
Vila Nova-GO x Criciúma: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Vila Nova-GO e Criciúma se enfrentam neste sábado (7), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Vila Nova-GO empatou com o Juventude por 2 a 2, pela Série B. Já o Criciúma venceu a Ponte Preta por 2 a 0, também pela Série B.
Na tabela de classificação, o Vila Nova-GO ocupa a 14ª colocação, com 42 pontos. O Criciúma, por sua vez, está em 9º lugar, com 48 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 7 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 20h
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
Rodada: 37
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Higor Luiz, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Igor Cariús; Dudu, Nathan Camargo e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.
Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Luciano Castán, César Martins, Marcelo Hermes e Willean Lepo; Gui Lobo, Ronald e Eduardo; R. Otero, Jhonata Robert e Nicolas.
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