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Vila Nova-GO x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

Vila Nova-GO x Criciúma: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Criciúma
Onde assistir ao vivo a partida entre Vila Nova-GO e Criciúma pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Vila Nova-GO e Criciúma se enfrentam neste sábado (7), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Vila Nova-GO empatou com o Juventude por 2 a 2, pela Série B. Já o Criciúma venceu a Ponte Preta por 2 a 0, também pela Série B.

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Na tabela de classificação, o Vila Nova-GO ocupa a 14ª colocação, com 42 pontos. O Criciúma, por sua vez, está em 9º lugar, com 48 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 7 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 20h
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
Rodada: 37
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Higor Luiz, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Igor Cariús; Dudu, Nathan Camargo e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.

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Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Luciano Castán, César Martins, Marcelo Hermes e Willean Lepo; Gui Lobo, Ronald e Eduardo; R. Otero, Jhonata Robert e Nicolas.

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - Vila Nova-GO x Criciúma
GO – GOIANIA – 05/08/2024 – BRASILEIRO B 2024, VILA NOVA-GO X PAYSANDU – Jean Dias jogador do Paysandu durante partida contra o Vila Nova-GO no estadio Onesio Brasileiro Alvarenga pelo campeonato Brasileiro B 2024 (Foto: Isabela Azine/AGIF)
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