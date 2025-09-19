Hellas Verona e Juventus se enfrentam neste sábado (20), em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 13h (de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA), e terá transmissão ao vivo da CazéTV e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

O início de temporada do Hellas Verona não tem sido fácil. A equipe ocupa a 17ª posição na tabela, com apenas 2 pontos conquistados em três jogos, fruto de dois empates e uma derrota. A equipe marcou apenas um gol e sofreu cinco, demonstrando dificuldades tanto no setor ofensivo quanto no defensivo.

O time comandado por Paolo Zanetti vem de um empate sem gols contra a Cremonese e precisa urgentemente de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

A Juventus, sob o comando de Igor Tudor, teve um começo de temporada impecável no Italiano. A "Vecchia Signora" venceu seus três primeiros compromissos, incluindo uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão na última rodada. Com 9 pontos, a equipe de Turim compartilha a liderança do campeonato com o Napoli.

A equipe tem demonstrado um forte poder de ataque, liderado pelo centroavante Dušan Vlahović, e uma defesa que, apesar dos gols sofridos no clássico, conta com o retorno do zagueiro brasileiro Bremer, que esteve um longo período afastado por lesão.

Tudo sobre o jogo entre Hellas Verona e Juventus pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Hellas Verona x Juventus

Campeonato Italiano

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)

👁️ Onde assistir: CazéTV e do Disney+

🟨 Arbitragem: -

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Hellas Verona (Técnico: Paolo Zanetti ):

Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Juventus (Técnico: Igor Tudor ):

Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Openda, Yildiz; Vlahovic.

A Juventus, do meia Khephren Thuram entra em campo para encarar o Hellas Verona (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)