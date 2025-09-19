Verona x Juventus: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Italiano
Hellas Verona e Juventus se enfrentam neste sábado (20), em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 13h (de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA), e terá transmissão ao vivo da CazéTV e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
O início de temporada do Hellas Verona não tem sido fácil. A equipe ocupa a 17ª posição na tabela, com apenas 2 pontos conquistados em três jogos, fruto de dois empates e uma derrota. A equipe marcou apenas um gol e sofreu cinco, demonstrando dificuldades tanto no setor ofensivo quanto no defensivo.
O time comandado por Paolo Zanetti vem de um empate sem gols contra a Cremonese e precisa urgentemente de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.
A Juventus, sob o comando de Igor Tudor, teve um começo de temporada impecável no Italiano. A "Vecchia Signora" venceu seus três primeiros compromissos, incluindo uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão na última rodada. Com 9 pontos, a equipe de Turim compartilha a liderança do campeonato com o Napoli.
A equipe tem demonstrado um forte poder de ataque, liderado pelo centroavante Dušan Vlahović, e uma defesa que, apesar dos gols sofridos no clássico, conta com o retorno do zagueiro brasileiro Bremer, que esteve um longo período afastado por lesão.
Tudo sobre o jogo entre Hellas Verona e Juventus pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Hellas Verona x Juventus
Campeonato Italiano
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)
👁️ Onde assistir: CazéTV e do Disney+
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Hellas Verona (Técnico: Paolo Zanetti
Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Juventus (Técnico: Igor Tudor
Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Openda, Yildiz; Vlahovic.
