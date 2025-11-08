menu hamburguer
Onde Assistir

GP do Brasil de F1: veja horário e onde assistir à corrida

Etapa é a 21ª da F1

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
18:59
Lando Norris, da McLaren, garantiu a pole position
Lando Norris, da McLaren, garantiu a pole position (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
A Fórmula 1 (F1) realiza, neste domingo (9), a corrida do Grande Prêmio do Brasil, 21ª etapa da temporada. A prova acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a partir das 14h (horário de Brasília). A sessão tem transmissão do BandSports e F1TV e cobertura em tempo real no Lance!

➡️Bortoleto explica batida forte na sprint do GP do Brasil: 'Essa é a verdade'

➡️ Veja como foi a classificação para o GP do Brasil de F1 2025

Assim como na sexta-feira (7), primeiro dia do GP de São Paulo, o britânico Lando Norris brilhou neste sábado (8). O piloto da McLaren, que havia garantido a pole position, foi o vencedor da corrida sprint, na primeira sessão do dia. Mais tarde, ele voltou à pista de Interlagos e liderou o treino de classificação, seguido por Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Mas Verstappen, eliminado no Q1, largará na 16ª posição.

Gabriel Bortoleto larga dos boxes

Gabriel Bortoleto não disputou a corrida de classificação, após uma batida impressionante na última volta da sprint. O brasileiro perdeu o controle do carro no S do Senna e acabou fora da pista, se chocando contra a proteção. O piloto da Sauber saiu do carro andando e ficou bem, mas o carro sofreu grandes danos.

A equipe mecânica correu para consertar o carro a tempo da classificação e Bortoleto chegou a colocar o capacete, mas os esforços não foram o suficiente. Sem pontos no quali, Gabriel largará dos boxes na corrida deste domingo (9).

Carro de Bortoleto não ficou pronto a tempo da classificação
Carro de Bortoleto não ficou pronto a tempo da classificação (Photo by Jean CARNIEL / POOL / AFP)

➡️De Osasco para o mundo: Bortoleto retorna ao Brasil com sonho realizado na F1

Veja o grid inicial

GP do Brasil de F1: horários e onde assistir

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

