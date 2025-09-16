Com emoção, Juventus reage e empata com Dortmund pela Champions League
Yan Couto marca, mas Juventus busca empate com dois gols nos acréscimos
- Matéria
- Mais Notícias
Juventus e Borussia Dortmund empataram em 4 a 4, nesta terça-feira (16), no Juventus Stadium, em Turim (ITA), pela primeira rodada da Champions League. Após ser primeiro tempo morno, a etapa final esquentou com oito gols e, após está atrás por 4 a 2, a Juve conseguiu buscar o empate durante os acréscimos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Eleito melhor da partida, Martinelli brilha pelo Arsenal na estreia da Champions
Futebol Internacional16/09/2025
- Futebol Internacional
Martinelli sai do banco e garante vitória do Arsenal na estreia da Champions
Futebol Internacional16/09/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid x Marseille: Cristiano Ronaldo foi protagonista nos últimos duelos; relembre
Futebol Internacional16/09/2025
➡️ Com gol contra brasileiro, Tottenham vence Villarreal na estreia da Champions
Como foi Juventus x Borussia Dortmund?
A partida começou com a Juventus superior, com as melhores chances de gol, principalmente nos chutes de fora da área de Kenan Yıldız e Khéphren Thuram, mas pararam em Gregor Kobel, que fez grandes defesas para evitar os gols. No decorrer do primeiro tempo, a Juve seguiu melhor, sem sofrer sustos do Borussia Dortmund, que tinha dificuldades na criação, mas sem ter uma grande oportunidade de marcar.
No retorno da segunda etapa, o Borussia reagiu. Aos sete minutos, Karim Adeyemi recebeu da entrada da área e bateu rasteiro no canto de esquerdo de Michele Di Gregorio para abrir o placar para abrir o placar para a equipe alemã. Logo na sequência, em nova jogada de Adeyemi, Serhou Guirassy ficou com a sobra na área, mas bateu em cima do goleiro.
Com o gol, a partida ficou aberta e a Juventus chegou ao empate aos 12 minutos, com Kenan Yıldız. O meia turco recebeu de fora da área e bateu colocado para marcar um golaço. Porém, no lance seguinte, Felix Nmecha aprovietou a sobra e desempatou o duelo ao Dortmund. A Juve não desanimou e, três minutos depois de sofrer o gol, Dušan Vlahović recebeu bola enfiada, não bobeou de frente para Kobel e igualou o placar.
Mesmo com a reação da Juventus, o Borussia Dortmund se sobressaiu e marcou duas vezes na reta final. A primeira foi com Yan Couto, que recbeu de Marcel Sabitzer e bateu rasteiro no canto de Di Gregorio para desempatar. Perto dos acréscimos, Serhou Guirassy bateu rasteiro, mas Lloyd Kelly bloqueou com a mão e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança Ramy Bensebaini bateu bem e abriu 4 a 2 aos aurinegros.
Nos minutos finais, Dušan Vlahović diminuiu a desvantagem e animou a equipe da Juventus, que partiu para cima no lance final. E, em cruzamento do atacante sérvio, o zagueiro Lloyd Kelly apareceu na área, cabeceou e empatou o duelo por 4 a 4.
O que vem por aí?
O Valencia retorna aos gramados para encarar o Athletic Bilbao, pela quinta rodada de La Liga, no sábado (20), às 16h (de Brasília), no Mestalla. Já o Barcelona visita o Newcastle, na estreia da Champions League, no St. James Park, na quinta-feira (18), às 16h (de Brasília).
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 4x4 Borussia Dortmund
1ª rodada — Champions League
🗓️ Data e horário: Terça-feira, dia 16 de setembro às 16h (de Brasília)
📍 Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)
🥅 Gols: Karim Adeyemi (BOR 7'/2ºT); Kenan Yıldız (JUV 12'/2ºT); Felix Nmecha (BOR 14'/2ºT); Dušan Vlahović (JUV 17'/2ºT); Yan Couto (BOR 29'/2ºT); Ramy Bensebaini (BOR 41'/2ºT); Dušan Vlahović (JUV 45+4/2ºT); Lloyd Kelly (JUV 45+6/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Waldemar Anton (BOR)
🟥 Cartões vermelhos: --
⚪⚫ Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Michele Di Gregorio; Bremer, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly; Weston McKennie (João Mário), Teun Koopmeiners (Manuel Locatelli), Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso; Jonathan David (Dušan Vlahović), Kenan Yıldız (Edon Zhegrova); Loïs Openda (Vasilije Adžić)
🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovač)
Gregor Kobel; Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Julian Ryerson; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha (Jobe Bellingham), Daniel Svensson; Maximilian Beier (Julian Brandt), Karim Adeyemi; Serhou Guirassy (Pascal Groß)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias