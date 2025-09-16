menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com emoção, Juventus reage e empata com Dortmund pela Champions League

Yan Couto marca, mas Juventus busca empate com dois gols nos acréscimos

juventus-borussia-dortmund-champions-league
imagem cameraJuventus e Borussia Dortmund empataram em 4 a 4, pela Champions League (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
18:07
  • Matéria
  • Mais Notícias

Juventus e Borussia Dortmund empataram em 4 a 4, nesta terça-feira (16), no Juventus Stadium, em Turim (ITA), pela primeira rodada da Champions League. Após ser primeiro tempo morno, a etapa final esquentou com oito gols e, após está atrás por 4 a 2, a Juve conseguiu buscar o empate durante os acréscimos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Com gol contra brasileiro, Tottenham vence Villarreal na estreia da Champions

Como foi Juventus x Borussia Dortmund?

A partida começou com a Juventus superior, com as melhores chances de gol, principalmente nos chutes de fora da área de Kenan Yıldız e Khéphren Thuram, mas pararam em Gregor Kobel, que fez grandes defesas para evitar os gols. No decorrer do primeiro tempo, a Juve seguiu melhor, sem sofrer sustos do Borussia Dortmund, que tinha dificuldades na criação, mas sem ter uma grande oportunidade de marcar.

No retorno da segunda etapa, o Borussia reagiu. Aos sete minutos, Karim Adeyemi recebeu da entrada da área e bateu rasteiro no canto de esquerdo de Michele Di Gregorio para abrir o placar para abrir o placar para a equipe alemã. Logo na sequência, em nova jogada de Adeyemi, Serhou Guirassy ficou com a sobra na área, mas bateu em cima do goleiro.

continua após a publicidade
juventus-borussia-dortmund-champions-league
Juventus e Borussia Dortmund empataram em 4 a 4, pela Champions League (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Com o gol, a partida ficou aberta e a Juventus chegou ao empate aos 12 minutos, com Kenan Yıldız. O meia turco recebeu de fora da área e bateu colocado para marcar um golaço. Porém, no lance seguinte, Felix Nmecha aprovietou a sobra e desempatou o duelo ao Dortmund. A Juve não desanimou e, três minutos depois de sofrer o gol, Dušan Vlahović recebeu bola enfiada, não bobeou de frente para Kobel e igualou o placar.

Mesmo com a reação da Juventus, o Borussia Dortmund se sobressaiu e marcou duas vezes na reta final. A primeira foi com Yan Couto, que recbeu de Marcel Sabitzer e bateu rasteiro no canto de Di Gregorio para desempatar. Perto dos acréscimos, Serhou Guirassy bateu rasteiro, mas Lloyd Kelly bloqueou com a mão e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança Ramy Bensebaini bateu bem e abriu 4 a 2 aos aurinegros.

continua após a publicidade

Nos minutos finais, Dušan Vlahović diminuiu a desvantagem e animou a equipe da Juventus, que partiu para cima no lance final. E, em cruzamento do atacante sérvio, o zagueiro Lloyd Kelly apareceu na área, cabeceou e empatou o duelo por 4 a 4.

juventus-borussia-dortmund-champions-league
Juventus e Borussia Dortmund empataram em 4 a 4, pela Champions League (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

O que vem por aí?

O Valencia retorna aos gramados para encarar o Athletic Bilbao, pela quinta rodada de La Liga, no sábado (20), às 16h (de Brasília), no Mestalla. Já o Barcelona visita o Newcastle, na estreia da Champions League, no St. James Park, na quinta-feira (18), às 16h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 4x4 Borussia Dortmund
1ª rodada — Champions League

🗓️ Data e horário: Terça-feira, dia 16 de setembro às 16h (de Brasília)
📍 Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)
🥅 Gols: Karim Adeyemi (BOR 7'/2ºT); Kenan Yıldız (JUV 12'/2ºT); Felix Nmecha (BOR 14'/2ºT); Dušan Vlahović (JUV 17'/2ºT); Yan Couto (BOR 29'/2ºT); Ramy Bensebaini (BOR 41'/2ºT); Dušan Vlahović (JUV 45+4/2ºT); Lloyd Kelly (JUV 45+6/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Waldemar Anton (BOR)
🟥 Cartões vermelhos: --

⚪⚫ Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Michele Di Gregorio; Bremer, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly; Weston McKennie (João Mário), Teun Koopmeiners (Manuel Locatelli), Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso; Jonathan David (Dušan Vlahović), Kenan Yıldız (Edon Zhegrova); Loïs Openda (Vasilije Adžić)

🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovač)
Gregor Kobel; Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Julian Ryerson; Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha (Jobe Bellingham), Daniel Svensson; Maximilian Beier (Julian Brandt), Karim Adeyemi; Serhou Guirassy (Pascal Groß)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias