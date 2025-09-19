menu hamburguer
Barcelona divulga estádio para partida contra o PSG na Champions League

Barcelona enfrenta os atuais campeões da Champions no dia primeiro de outubro

Barcelona Campeão La Liga 2024/25
imagem cameraBarcelona foi o campeão da La Liga na temporada 2024 25. (Foto: Reprodução X/@FCBarcelona)
Dia 19/09/2025
09:04
Nesta sexta-feira (19), o Barcelona anunciou o Estádio Olímpico Lluis Companys, em Montjuïc, como palco para a partida contra o Paris Saint Germain, na Champions League. A expectativa do clube catalão era contar com o Camp Nou para a estreia na competição. Entretanto, o atraso das obras impossibilitou a reinauguração do estádio.

Os Blaugranas venceram o Newcastle por 2 a 1, na última quinta-feira (18), fora de casa, pela primeira rodada da Champions League. Para estreia em casa, o Barcelona prepara o Lluís Companys. O Estádio Olímpico recebeu show de Post Malone no último dia 12, que deixou o gramado em péssimas condições. O clube catalão anunciou que a instalação de um novo gramado será concluída a tempo da partida contra o PSG, no dia primeiro de outubro. Enquanto isso, o clube catalão aguarda a liberação para utilizar o novo Camp Nou, com capacidade expandida para 105 mil torcedores

barcelona-valencia-la-liga-raphinha
O Barcelona venceu o Valencia por 6 a 0 no Estádio Johan Cruff em La Liga(Foto: Lluis GENE / AFP)

Segundo regulamento da Uefa, todos jogos como mandante, durante a fase de liga, deverão ser realizadas no mesmo estádio. Entretanto, a entidade máxima do futebol europeu deixou em aberto a possibilidade de abrir uma exceção para o Barcelona, caso o Camp Nou tenha condições de receber os 45 mil torcedores, capacidade mínima exigida pela Uefa.

Próximos jogos do Barcelona

No próximo domingo (21), o Barcelona recebe o Getafe, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada de La Liga. A partida será disputada no Estádio Johan Cruyff, com capacidade de cerca de 6 mil pessoas. Invicta, a equipe de Hansi Flick é a segunda colocada do Campeonato Espanhol, três vitórias em quatro jogos.

