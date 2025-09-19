Barcelona divulga estádio para partida contra o PSG na Champions League
Barcelona enfrenta os atuais campeões da Champions no dia primeiro de outubro
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta sexta-feira (19), o Barcelona anunciou o Estádio Olímpico Lluis Companys, em Montjuïc, como palco para a partida contra o Paris Saint Germain, na Champions League. A expectativa do clube catalão era contar com o Camp Nou para a estreia na competição. Entretanto, o atraso das obras impossibilitou a reinauguração do estádio.
Relacionadas
- Vasco
Vasco emite nota sobre a arbitragem contra o Inter: ‘Futebol se decide na bola, não no apito’
Vasco27/07/2025
- Futebol Feminino
Iniciativa de futebol feminino apoiada pelo Flamengo conquista IberCup 2025 e garante vaga internacional
Futebol Feminino22/07/2025
- Futebol Feminino
Como funciona uma transferência internacional no futebol feminino
Futebol Feminino14/07/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Os Blaugranas venceram o Newcastle por 2 a 1, na última quinta-feira (18), fora de casa, pela primeira rodada da Champions League. Para estreia em casa, o Barcelona prepara o Lluís Companys. O Estádio Olímpico recebeu show de Post Malone no último dia 12, que deixou o gramado em péssimas condições. O clube catalão anunciou que a instalação de um novo gramado será concluída a tempo da partida contra o PSG, no dia primeiro de outubro. Enquanto isso, o clube catalão aguarda a liberação para utilizar o novo Camp Nou, com capacidade expandida para 105 mil torcedores
Segundo regulamento da Uefa, todos jogos como mandante, durante a fase de liga, deverão ser realizadas no mesmo estádio. Entretanto, a entidade máxima do futebol europeu deixou em aberto a possibilidade de abrir uma exceção para o Barcelona, caso o Camp Nou tenha condições de receber os 45 mil torcedores, capacidade mínima exigida pela Uefa.
Próximos jogos do Barcelona
No próximo domingo (21), o Barcelona recebe o Getafe, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada de La Liga. A partida será disputada no Estádio Johan Cruyff, com capacidade de cerca de 6 mil pessoas. Invicta, a equipe de Hansi Flick é a segunda colocada do Campeonato Espanhol, três vitórias em quatro jogos.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias