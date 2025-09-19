Guardiola põe Haaland na prateleira de Messi e Cristiano Ronaldo

O Manchester City venceu o Napoli por 2 a 0, nesta quinta-feira (18), no Ettihad Stadium, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League. Ao marcar um dos gols da vitória, o atacante Haaland se tornou o jogador mais rápido a alcançar 50 gols no torneio europeu, e o feito fez o técnico Pep Guardiola rasgar elogios ao norueguês colocando-o na mesma prateleira de Messi e Cristiano Ronaldo.

Para o treinador, a facilidade de Haaland para marcar gols facilita a comparação com outras grandes estrelas do futebol. O centroavante norueguês chegou aos 50 gols na Champions com 13 jogos a menos que o segundo colocado, Van Nistelrooy, e entrou no Top-10 de maiores goleadores da história da competição, empatado com Thierry Henry. Na temporada, já são 12 gols em sete jogos entre clube e seleção.

— Os números falam por si. Ele (Haaland) está no nível de Van Nistelrooy ou Lewandowski, mas especialmente dos dois monstros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Erling está lá em cima. Em termos de gols, ele é incrível — disse Guardiola, em entrevista coletiva após o triunfo do Manchester City.

O gol do camisa 9 aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 55 minutos, quando ele aproveitou um passe de Phil Foden para antecipar a saída do goleiro e cabecear por cima de Vanja Milinković-Savić para abrir o placar no Ettihad Stadium.

Como foi o jogo entre Manchester City e Napoli?

Jogando em casa, o Manchester City iniciou a partida pressionando e mostrando intensidade. O time de Pep Guardiola mantinha a posse de bola e criava mais oportunidades, mas o Napoli conseguia se defender com organização e responder em velocidade. Mesmo assim, era o City que rondava mais a área adversária e arriscava finalizações, enquanto a equipe de Antonio Conte tentava explorar os contra-ataques.

Haalando comemorando seu 50º gol de Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)

O equilíbrio marcou o primeiro tempo até um lance decisivo. Em uma bola lançada para o ataque pelo Manchester City, a zaga do Napoli afastou parcialmente. Bernardo Silva recuperou, viu Haaland avançar e tocou em profundidade. O norueguês venceu Di Lorenzo na corrida, obrigando o capitão do Napoli a dar um carrinho para tentar cortar a jogada. A falta não pegou na bola e resultou na expulsão do defensor, mudando o rumo do jogo.

O reencontro que prometia ser especial para De Bruyne no Etihad durou apenas 25 minutos. Antonio Conte, diante da necessidade de recompor a defesa, optou por sacar o meia belga para colocar um zagueiro e reorganizar o setor. A decisão gerou reação na torcida, que aplaudiu o ex-jogador do City quando ele deixou o gramado.

Com um jogador a mais, o Manchester City assumiu o controle total das ações. O goleiro Milinkovic-Savic, porém, manteve o Napoli vivo na partida com defesas espetaculares. Foram intervenções seguras em cruzamentos, finalizações rasteiras e até chutes de fora da área. A melhor chance do City veio nos acréscimos: Bernardo Silva driblou na ponta direita e cruzou para Nico O’Reilly. O lateral bateu de primeira e já tinha vencido o goleiro, mas Politano apareceu para desviar quase em cima da linha e evitar o gol.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas com amplo domínio dos Citizens, que finalizaram mais e tiveram mais posse. O Napoli se limitava a se defender e buscava sair apenas em lances esporádicos, sem conseguir incomodar Donnarumma.

