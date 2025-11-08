Fortaleza x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
Equipes se enfrentam pela 33ª rodada
Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste domingo (9), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.
O Fortaleza vem de empate em 1 a 1 com o rival Ceará, pelo Brasileirão. O Grêmio recebeu o Cruzeiro em tal rodada e perdeu por 1 a 0.
Ficha do jogo
O Fortaleza é o 19º colocado na tabela do torneio, com 29 pontos. O time de Martín Palermo tenta uma reação para deixar a zona de rebaixamento. O Vitória, primeiro clube fora do Z4, tem 34 pontos.
O Grêmio está em 14º lugar, com 39 pontos. Mais afastada da zona, a equipe de Mano Menezes busca garantir uma vaga na Copa Sul-Americana.
Histórico do confronto
Fortaleza e Grêmio já se enfrentaram 23 vezes. São quatro resultados positivos para os cearenses, 13 para os gaúchos e seis igualdades. No 1º turno deste Brasileirão, o Grêmio venceu por 2 a 1 em casa.
O histórico traz 12 partidas em solo cearense, com quatro vitórias dos mandantes, cinco dos visitantes e três empates.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Grêmio
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Matheus Pereira) e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Amuzu (Monsalve). Técnico: Mano Menezes.
