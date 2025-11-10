Grávida de aproximadamente oito meses, Renata Silveira se despediu da Globo neste domingo (10), durante a 33ª rodada do Brasileirão. A narradora entrou em licença maternidade e só retornará a emissora em 2026. A pequena Rafaela será a segunda filha da jornalista, que já é mãe de Bernardo, de 12 anos.

Através das suas redes sociais, a narradora da Globo anunciou a "pausa" na carreira e exibiu o barrigão, mas garantiu que estará de volta para Copa do Mundo 2026.

"Bora começar a licença maternidade! Hoje narrei o último jogo antes de viver um dos momentos mais esperados da minha vida que é a chegada da Rafa. Logo, logo ela estará aqui e chegou a hora de descansar um pouco e deixar tudo pronto para esse momento único. Aqui no insta a vida segue normalmente e estarei acompanhando de perto essa reta final de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Sobre Cruzeiro e Fluminense, um bom primeiro tempo, Cruzeiro perdendo uma grande oportunidade de somar três pontos em casa e brigar pelo título e o Fluminense não foi tão mal como estava sendo longe do Maracanã. 0x0. 2026 voltaremos com tudo e com mais uma Copa do Mundo pro currículo."

Renata Silveira na sua última transmissão na Globo antes de dar a luz (Foto: Reprodução)

Conheça Renata Silveira, a principal narradora da Globo

Renata Silveira, jornalista do Grupo Globo, foi a primeira mulher a narrar uma partida de Copa do Mundo na TV aberta no Brasil.

A narradora não pode soltar o grito de gol durante a partida, que se tornou o primeiro empate sem gols no Mundial do Qatar. Aos 33 anos, Renata Silveira já possui uma carreira cercada por acontecimentos simbólicos para o jornalismo esportivo.

Ela iniciou sua carreira na Rádio Globo, em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil. Após se destacar, a jornalista participou do concurso "Garota da Voz", em 2018, no extinto Fox Sports. Renata saiu vencedora e seguiu no canal até dezembro de 2020, quando foi anunciada pelo Grupo Globo.