menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (10/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (9)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
07:00
seleção brasileira sub-17
imagem cameraSeleção Brasileira sub-17 (Foto: Divulgação/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo nesta segunda-feira (10). O dia será movimentado com partidas pelo Mundial Sub-17, Campeonato Paulista Feminino, Séries do Brasileirão, além de duelos na Europa.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 10 de novembro de 2025)

Mundial Sub-17

Coreia do Sul x Costa do Marfim – 9h30 – FIFA+
Suíça x México – 9h30 – FIFA+
Colômbia x Coreia do Norte – 10h30 – FIFA+
El Salvador x Alemanha – 10h30 – FIFA+
Zâmbia x Brasil – 11h45 – CazéTV, Sportv 2 e FIFA+
Honduras x Indonésia – 11h45 – FIFA+
Egito x Inglaterra – 12h45 – FIFA+
Venezuela x Haiti– 12h45 – FIFA+

continua após a publicidade
Seleção Sub-17
Seleção Sub-17 no Mundial (Foto: Nelson Terme / CBF)

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Campeonato Alemão Feminino

Freiburg x Bayer Leverkusen – 14h – DAZN

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Salernitana x Crotone – 16h30 – OneFootball

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

Cheltenham x Notts County – 17h – Disney+

Campeonato Paulista Feminino

Realidade Jovem (F) x Santos (F) – 18h – Paulistão (YouTube)
Palmeiras (F) x Corinthians (F) – 20h – Sportv

Campeonato Argentino

Deportivo Riestra x Independiente – 19h – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

Chapecoense x América-MG – 19h – ESPN e Disney+
Botafogo-SP x Amazonas – 19h – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias