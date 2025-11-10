Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (10/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (9)
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo nesta segunda-feira (10). O dia será movimentado com partidas pelo Mundial Sub-17, Campeonato Paulista Feminino, Séries do Brasileirão, além de duelos na Europa.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 10 de novembro de 2025)
Mundial Sub-17
Coreia do Sul x Costa do Marfim – 9h30 – FIFA+
Suíça x México – 9h30 – FIFA+
Colômbia x Coreia do Norte – 10h30 – FIFA+
El Salvador x Alemanha – 10h30 – FIFA+
Zâmbia x Brasil – 11h45 – CazéTV, Sportv 2 e FIFA+
Honduras x Indonésia – 11h45 – FIFA+
Egito x Inglaterra – 12h45 – FIFA+
Venezuela x Haiti– 12h45 – FIFA+
Campeonato Alemão Feminino
Freiburg x Bayer Leverkusen – 14h – DAZN
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Salernitana x Crotone – 16h30 – OneFootball
Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
Cheltenham x Notts County – 17h – Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Realidade Jovem (F) x Santos (F) – 18h – Paulistão (YouTube)
Palmeiras (F) x Corinthians (F) – 20h – Sportv
Campeonato Argentino
Deportivo Riestra x Independiente – 19h – ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série B
Chapecoense x América-MG – 19h – ESPN e Disney+
Botafogo-SP x Amazonas – 19h – Disney+
