Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente equipes em momentos opostos na tabela: o Rubro-Negro segue na disputa direta pelo título, enquanto o Peixe tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento. A transmissão será feita exclusivamente pelo Premiere (pay-per-view).

Flamengo x Santos: como chegam as equipes?

O Flamengo empatou em 2 a 2 com o São Paulo, fora de casa, e viu o Palmeiras abrir três pontos de vantagem na liderança. Com 65 pontos, o time comandado por Filipe Luís precisa da vitória para continuar firme na briga pelo título brasileiro.

Já o Santos vive um momento delicado. A equipe perdeu o clássico para o Palmeiras e chegou a quatro jogos sem vencer, entrando no Z4. Agora, comandado por Vojvoda, o Alvinegro busca reação no Rio de Janeiro para tentar deixar a zona da degola.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SANTOS

33ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Saúl, Arrascaeta, Carrascal; Bruno Henrique e Samuel Lino.

Santos (Técnico: Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; William Arão, Zé Rafael, Barreal e Neymar; Robinho Jr. e Lautaro Díaz.