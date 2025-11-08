Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Times se enfrentam no Maracanã
Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente equipes em momentos opostos na tabela: o Rubro-Negro segue na disputa direta pelo título, enquanto o Peixe tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento. A transmissão será feita exclusivamente pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir ao jogo.
Ficha do jogo
Flamengo x Santos: como chegam as equipes?
O Flamengo empatou em 2 a 2 com o São Paulo, fora de casa, e viu o Palmeiras abrir três pontos de vantagem na liderança. Com 65 pontos, o time comandado por Filipe Luís precisa da vitória para continuar firme na briga pelo título brasileiro.
Já o Santos vive um momento delicado. A equipe perdeu o clássico para o Palmeiras e chegou a quatro jogos sem vencer, entrando no Z4. Agora, comandado por Vojvoda, o Alvinegro busca reação no Rio de Janeiro para tentar deixar a zona da degola.
➡️ Maracanã divulga novidades sobre o leilão de camarotes para 2026; veja valores
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X SANTOS
33ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Saúl, Arrascaeta, Carrascal; Bruno Henrique e Samuel Lino.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos (Técnico: Vojvoda)
Santos (Técnico: Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; William Arão, Zé Rafael, Barreal e Neymar; Robinho Jr. e Lautaro Díaz.
