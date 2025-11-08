Aston Villa x Bournemouth: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo pela 11ª rodada
Aston Villa e Bournemouth se enfrentam neste domingo (9), às 11h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING), pela 11ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️Clique para assistir na Disney+
Ficha do jogo
O Aston Villa iniciou a Premier League abaixo das expectativas e chegou a ocupar a zona de rebaixamento por algumas rodadas. Porém, a equipe se recuperou e emendou uma grande sequência de vitórias, que deixou o clube na metade da tabela, na 12ª colocação, com 15 pontos. O último jogo dos Villans pela competição foi contra o Liverpool, no qual saíram derrotados por 2 a 0.
Uma das principais sensações do futebol inglês, o Bournemouth vive grande início de Premier League. Após perder peças fundamentais na janela de transferências, principalmente na defesa, os comandados de Andoni Iraola conseguiram se superar e ocupar as primeiras colocações por algumas rodadas. Porém, no último jogo, foram derrotados, fora de casa, pelo Manchester City, por 3 a 1.
Tudo sobre o jogo entre Aston Villa x Bournemouth (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Aston Villa 🆚 Bournemouth
11ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: John Brooks
🚩 Assistentes: Simon Bennett, Lee Betts e James Bell (quatro árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes e Gary Beswick (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Kamara, Guessand, Rogers, McGinn; Watkins
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Adams, Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson
