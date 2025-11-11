menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (11/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (11)

Dia 11/11/2025
07:00
Real Madrid, de Linda Caicedo, disputa a terceira pré-eliminatória da Champions Feminina
imagem cameraReal Madrid, de Linda Caicedo, disputa a terceira pré-eliminatória da Champions Feminina (Foto: Reprodução/UWCL)
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo nesta terça-feira (11). O dia terá partidas pelo Mundial Sub-17, Champions League Feminina, além do Sorteio para o Campeonato Paulista de 2026. Confira:

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 11 de novembro de 2025)

Mundial Sub-17

⏰ 9h30 – Chile x CanadáFIFA+
⏰ 9h30 – Uganda x FrançaCazéTV e FIFA+
⏰ 10h30 – Irlanda x ParaguaiFIFA+
⏰ 10h30 – Uzbequistão x PanamáFIFA+
⏰ 11h45 – Burkina Faso x TadjiquistãoFIFA+
⏰ 11h45 – República Tcheca x EUACazéTV e FIFA+
⏰ 12h45 – Arábia Saudita x MaliFIFA+
⏰ 12h45 – Nova Zelândia x ÁustriaFIFA+

Champions League Feminina

⏰ 14h45 – Roma x ValerengaESPN 4 e Disney+
⏰ 17h – St. Pölten x ChelseaESPN e Disney+
⏰ 17h – Real Madrid x Paris FCESPN 4 e Disney+
⏰ 17h – Lyon x WolfsburgDisney+

Real Madrid decide vaga na Champions League Feminina - jogos de hoje
Linda Caicedo em campo pelo Real Madrid na Champions League Feminina (Foto: Reprodução/Instagram)

Campeonato Paulista

⏰ 20h45 – Sorteio da fase de disputaTNT e HBO Max

