Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (11/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (11)
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo nesta terça-feira (11). O dia terá partidas pelo Mundial Sub-17, Champions League Feminina, além do Sorteio para o Campeonato Paulista de 2026. Confira:
Relacionadas
- Onde Assistir
Aston Villa x Bournemouth: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Premier League
Onde Assistir08/11/2025
- Futebol Nacional
Fortaleza x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
Futebol Nacional08/11/2025
- Onde Assistir
GP do Brasil de F1: veja horário e onde assistir à corrida
Onde Assistir08/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 11 de novembro de 2025)
Mundial Sub-17
⏰ 9h30 – Chile x Canadá – FIFA+
⏰ 9h30 – Uganda x França – CazéTV e FIFA+
⏰ 10h30 – Irlanda x Paraguai – FIFA+
⏰ 10h30 – Uzbequistão x Panamá – FIFA+
⏰ 11h45 – Burkina Faso x Tadjiquistão – FIFA+
⏰ 11h45 – República Tcheca x EUA – CazéTV e FIFA+
⏰ 12h45 – Arábia Saudita x Mali – FIFA+
⏰ 12h45 – Nova Zelândia x Áustria – FIFA+
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Champions League Feminina
⏰ 14h45 – Roma x Valerenga – ESPN 4 e Disney+
⏰ 17h – St. Pölten x Chelsea – ESPN e Disney+
⏰ 17h – Real Madrid x Paris FC – ESPN 4 e Disney+
⏰ 17h – Lyon x Wolfsburg – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Paulista
⏰ 20h45 – Sorteio da fase de disputa – TNT e HBO Max
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias