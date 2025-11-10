Andreas Pereira vira assunto após derrota do Palmeiras: 'Fica muito claro'

O meia Andreas Pereira virou assunto depois da derrota do Palmeiras para o Mirassol, na noite deste domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão foi derrotado para o Leão por 2 a 1 e viu o Flamengo encostar na briga pelo título.

Andreas Pereira atuou durante 80 minutos na derrota do Palmeiras e teve atuação discreta no Maião. O camisa 8 estava pendurado, levou cartão amarelo, e com isso está fora do clássico contra o Santos durante a Data Fifa.

Nas redes sociais, Andreas Pereira virou assunto durante o jogo entre Palmeiras x Mirassol. Muitos torcedores reprovaram a atuação dele, e outros comentaram que ele tem dificuldade de jogar contra times intensos. Veja os comentários abaixo:

Andreas no Maracanã contra o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)<br>

Veja comentários sobre Andreas Pereira durante derrota do Palmeiras

Meia vai ser desfalque no Verdão

O técnico Abel Ferreira terá uma série de desfalques no Palmeiras em mais uma Data Fifa. Isso porque, até o momento, quatro jogadores foram convocados por suas seleções e desfalcam o time no duelo que acontece neste período, contra o Santos, marcado para o próximo sábado (15), na Vila Belmiro, em partida atrasada do Brasileirão. Além disso, o português perdeu mais um titular, agora, pelo terceiro amarelo.

Além de Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai), Andreas Pereira, que estava pendurado no Palmeiras quando entrou em campo contra o Mirassol neste domingo (9), foi advertido aos 45 minutos do primeiro tempo ao parar Gabriel com falta no meio-campo.

A atuação de Andreas Pereira, do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais, principalmente entre os torcedores do Verdão.