Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira (12), o Atlético recebe o Fortaleza às 20h30 na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

Os times se enfrentam com objetivos diferentes dentro do campeonato. A sequência positiva do Galo fez a equipe ir em busca de uma vaga na Libertadores 2026 via Brasileirão. O time mineiro 43 pontos e ocupa a 9° colocação, oito do Fluminense, último time do grupo de classificação ao torneio continental.

Já o Leão do Pici tem a difícil missão de escapar do rebaixamento. O time é o vice lanterna com apenas 30 pontos, a cinco do Vitória, primeiro time fora da zona, mas que tem um jogo a mais. A equipe precisa emplacar resultados positivos consecutivos para sonhar com a permanência, algo que não aconteceu em nenhum momento na temporada.

Como chega o Atlético?

O Atlético chega uma virada espetacular para cima do lanterna Sport na Ilha do Retiro. O Galo perdia por 2 a 0 até os 23 minutos do segundo tempo, quando marcou quatro gols em um intervalo de 15 minutos e venceu por 4 a 2.

Voltam a ficar disponíveis, o zagueiro Ruan e o meia Bernard, que cumpriram suspensão contra o leão da Ilha devido ao terceiro cartão amarelo. No entanto, Sampaoli tem três desfalques por convocação, os zagueiros Júnior Alonso (Paraguai), Iván Román (Chile) e o meio campista Alan Franco (Equador) foram chamados por suas seleções para data fifa e estão fora. Além deles o Atlético ainda tem quatro jogadores no dm: Lyanco (zagueiro) , Cuello (atacante), Junior Santos (atacante) e Caio Maia (atacante).

Zagueiro Ruan retorna após suspensão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como chega o Fortaleza?

O Laion chega após um empate em 2 a 2 dentro do Castelão com o Grêmio. O tricolor cearense perdeu a chance diante do seu torcedor de encostar nos times de fora da zona de rebaixamento, que tiveram resultados negativos; Santos perdeu e Vitória ficou no empate.

Para a partida contra o Atlético, o técnico do Fortaleza Martín Palermo tem vários problemas. O zagueiro Kuscevic não viajou com o elenco, e Brítez e Bareiro estão suspensos por acúmulo de amarelos. O meio-campista Matheus Pereira está fora devido a expulsão contra o Grêmio. Além deles, o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meio-campista Rodrigo e o atacante Marinho seguem no DM e não estão a disposição.

Matheus Pereira desfalca o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues /Gazeta Press)

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Fortaleza

Atlético-MG x Fortaleza

16° rodada (atrasada) - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere e Sportv

🟨 Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana ; Alexsander (Fausto Vera), Igor Gomes (Bernard) e Gustavo Scarpa; Hulk e Dudu (Rony e Biel)

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Deyverson e Breno Lopes.