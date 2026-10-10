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Vasco x Remo: onde assistir, horário e escalações

Vasco x Remo-PA: pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 10:30
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Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Remo-PA
Onde assistir ao vivo a partida entre Vasco e Remo-PA pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Vasco e Remo se enfrentam neste sábado (10), às 18h no Estádio São Januário. O confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, terá transmissão de Record, Premiere e CazéTV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Escudo do Vasco da Gama
VAS
Escudo Remo
REM
30ª Rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Sábado, 10 de outubro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Estádio São Januário, no Rio (RJ)
Árbitro
Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
Var
Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir
Premiere

No Brasileirão, o Vasco soma 34 pontos, com 9 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, ocupando a 14ª colocação. O Remo é o 19º, com 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates e 15 derrotas.

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FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 10 de Outubro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Rodada: 30ª

Onde assistir

  • Competição: Brasileirão
  • 📅 Data: 10 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
  • 📺 Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Vasco
Técnico: Pedro Emanuel
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Santos e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

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Remo-PA
Técnico: Thiago Carpini
Marcelo Rangel; Marlon, Marllon, Marcelinho e Zé Ivaldo; L. Picco, Zé Ricardo e Yago Pikachu; Vitor Bueno, A. Galeano e Gabriel Taliari.

Estádio São Januário
Estádio São Januário (Foto: Igor Reis/Lance!)
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