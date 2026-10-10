Vasco x Remo: onde assistir, horário e escalações
Vasco x Remo-PA: pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.
Vasco e Remo se enfrentam neste sábado (10), às 18h no Estádio São Januário. O confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, terá transmissão de Record, Premiere e CazéTV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
No Brasileirão, o Vasco soma 34 pontos, com 9 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, ocupando a 14ª colocação. O Remo é o 19º, com 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates e 15 derrotas.
FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 10 de Outubro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Rodada: 30ª
Onde assistir
- Competição: Brasileirão
- 📅 Data: 10 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
- 📺 Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Vasco
Técnico: Pedro Emanuel
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Santos e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.
Remo-PA
Técnico: Thiago Carpini
Marcelo Rangel; Marlon, Marllon, Marcelinho e Zé Ivaldo; L. Picco, Zé Ricardo e Yago Pikachu; Vitor Bueno, A. Galeano e Gabriel Taliari.
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