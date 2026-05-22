Vasco x Bragantino Palpite – Análise e odds (24/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Vasco – 1,98 na Betsson Apostas com boas chances de acontecer: Menos de 2,5 gols – 1,72 na Betano Placar previsto: Vasco 1 x 0 RB Bragantino – 7,00 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes não marcam – 1,88 na Superbet Aposta ousada: Spinelli marca a qualquer momento – 2,25 na Betsson

O Vasco da Gama e RB Bragantino se encontram pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, 24 de maio de 2026, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Os dois clubes chegam ao confronto separados por apenas três pontos na tabela — o Massa Bruta ocupa o sexto lugar com 23 pontos, enquanto o Cruz-Maltino está em 12º com 20 — em um duelo que vale mais do que pontos: vale posição e sequência.

A partida chega em momento particular para ambos. O Vasco vem de uma derrota por 4 x 1 para o Internacional em Porto Alegre na rodada anterior e busca uma reação imediata em casa, onde o futebol de Renato Gaúcho funciona melhor. O Bragantino, por sua vez, carrega o desgaste de uma agenda densa: quatro compromissos em 14 dias, incluindo a viagem a Buenos Aires para enfrentar o River Plate pela Copa Sul-Americana no dia 20 de maio, partida encerrada com derrota por 1 x 0.

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Análise da partida - Vasco quer reação em casa; Bragantino chega com pernas pesadas

Renato Gaúcho completou dois meses à frente do Vasco com um balanço razoável, mas longe do consenso. Desde sua chegada, em março, o técnico acumula oito vitórias, seis empates e cinco derrotas em todas as competições — 53,7% de aproveitamento geral — e nunca repetiu o mesmo time titular em dois jogos consecutivos no Brasileirão. O rodízio reflete não apenas uma escolha tática, mas a realidade de um departamento médico sobrecarregado.

Em São Januário, o Cruz-Maltino tem sido mais consistente. As vitórias sobre Palmeiras, Fluminense, Grêmio, São Paulo e Athletico-PR aconteceram em casa, e o ambiente da Colina tem funcionado como catalisador para o futebol proposto por Renato.

A derrota por 4 x 1 em Porto Alegre na rodada 16 foi o baque mais recente. Renato tem a chance de virar a página diante de sua torcida e manter o Vasco na briga direta por posições que garantem competição continental em 2027. Sem os laterais Paulo Henrique e Cuiabano — ambos lesionados —, o técnico terá de mais uma vez montar um time de circunstância, mas o mando de campo pesa.

O Bragantino de Vágner Mancini vive uma montanha-russa de resultados. Nas últimas cinco rodadas do Brasileirão, o Massa Bruta alternando sem exceção: venceu Vitória (2 x 0), perdeu para Santos (0 x 2), venceu Chapecoense (2 x 1), perdeu para Palmeiras (0 x 1) e venceu Remo (4 x 2). A constância de resultados positivos ainda falta.

O clube de Bragança Paulista compete em três frentes. Na Copa Sul-Americana, o Grupo H vive uma disputa tensa com o River Plate, que derrotou o Bragantino no primeiro jogo da frase de grupos, por 1 x 0 em casa (30/04), e o empate em 1 x 1 no jogo mais recente. A goleada por 6 x 0 sobre o Blooming mostrou o potencial, mas as duas derrotas para o River expõem limitações.

Isidro Pitta é o nome que carrega a ofensividade do time. O atacante paraguaio soma cinco gols no Brasileirão e oito no total em 2026 — líder isolado do clube em ambas as categorias até a data de publicação deste artigo. Pitta chega motivado, mas com as pernas testadas depois de uma viagem internacional e um duelo intenso em Buenos Aires. A gestão do desgaste é a variável que Mancini precisará administrar neste confronto.

Outros palpites e odds para Vasco x Bragantino

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Confrontos diretos entre Vasco e Bragantino

O histórico entre os dois clubes é marcado pelo equilíbrio. Em 13 confrontos registrados desde 2008, Vasco venceu quatro vezes, o Bragantino ganhou quatro e as equipes empataram em cinco oportunidades — uma estatística que traduz um duelo historicamente truncado e disputado até o fim.

No Brasileirão 2025, os clubes se cruzaram duas vezes. No primeiro turno, em 31 de maio, o Bragantino venceu por 2 x 0 em São Januário — parte de uma fase positiva do Massa Bruta naquele período. No returno, disputado em Bragança Paulista pela 30ª rodada, o Cruzmaltino descontou com 3 x 0.

Para o contexto de 2026, este é o primeiro duelo entre os clubes na Série A desta temporada. Os dados gerais apontam para jogos fechados entre eles, com o mando de campo como fator relevante — o Vasco soma mais vitórias em casa na atual campanha de Renato Gaúcho.

Notícias de Vasco x Bragantino

Vasco: desfalques e dúvidas

Os dois laterais que figuraram nas primeiras escalações de Renato Gaúcho estão fora. Paulo Henrique sofreu uma entorse no tornozelo direito e não tem previsão de retornar antes da pausa para a Copa do Mundo. Cuiabano trata um edema na coxa esquerda desde a derrota para o Corinthians na 13ª rodada e também está descartado.

Robert Renan é a única peça que não saiu do time titular em nenhum dos 12 jogos de Renato no Brasileirão. A presença do zagueiro como âncora defensiva é um dos poucos pontos fixos em um elenco que troca peças a cada rodada — o técnico não repetiu a mesma escalação desde março.

Adson voltou ao time na rodada 15 contra o Athletico-PR com boa atuação, mas ficou fora contra o Internacional por controle de carga após apresentar sinais de fadiga. Sua presença neste jogo é incerta e depende de avaliação até o dia da partida.

Carlos Cuesta está fora, expulso no jogo anterior contra o Internacional.

Nas pontas, Renato tem alternado David, Johan Rojas, Nuno Moreira e Hinestroza de acordo com os adversários. A tendência para este jogo é que Nuno Moreira mantenha a titularidade no lado direito, com Andrés Gómez como referência de profundidade atrás de Brenner no centro do ataque.

Provável escalação do Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Rojas e Mendes; Adson, Spinelli e Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.

Bragantino: desfalques e dúvidas

O departamento médico do Bragantino segue com lista extensa. Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício e Davi Gomes não têm condições de jogo e ficam fora desta partida.

A agenda pesada é a variável central para Mancini neste jogo. Com quatro partidas em 14 dias — Santos (10/05), Mirassol na Copa do Brasil (13/05), Vitória (17/05) e River Plate em Buenos Aires (20/05) — o técnico tem motivos para fazer alterações em relação ao time que enfrentou os argentinos. A gestão das pernas pesadas pode resultar em duas ou três mudanças na escalação.

O zagueiro Pedro Henrique cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo.

Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Sant'Anna, Alix, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gustavo Neves e Gabriel; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Henry Mosquera; Isidro Pitta. Técnico: Vágner Mancini.

Destaques individuais de Vasco x Bragantino

Destaque do Vasco Robert Renan 12/12 Jogos iniciados sob Renato Gaúcho no Brasileirão 1 Gol na Série A 2026 (vs Flamengo, R14) 100% Presença no time titular sob o atual técnico 0 Rodadas ausente com Renato no comando Destaque do RB Bragantino Isidro Pitta 5 Gols no Brasileirão 2026 8 Gols em todas as competições em 2026 2 Assistências na temporada 9,0 Nota Sofascore vs Blooming (Copa Sul-Am)

Os técnicos - Dois estilos em busca de consistência

Renato Gaúcho

Renato Gaúcho chegou ao Vasco em março de 2026 com o histórico mais vitorioso do futebol brasileiro na última década: 282 triunfos em Grêmio, Flamengo e Fluminense, incluindo uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e cinco títulos gaúchos. O técnico de 63 anos tem o perfil de exigir profundidade dos laterais, atacar em triângulos e pressionar alto na saída de bola do adversário — um futebol que combina com o perfil ofensivo do elenco do Cruz-Maltino.

A lógica defensiva ainda é o maior ponto de atenção. Logo na chegada ao clube, Renato declarou: "Antes, precisamos nos armar para não tomar tantos gols." Meses depois, a vulnerabilidade persiste — mas os resultados melhoraram em comparação com a gestão anterior, e a vitória por 1 x 0 sobre o Athletico-PR na rodada 15 mostrou que o time pode ser sólido quando a engrenagem funciona.

Vágner Mancini

Vágner Mancini comanda o Bragantino com uma proposta mais organizada do que o futebol de vértice habitual dos times de Bragança Paulista. O treinador aposta em um bloco médio com transições rápidas, utilizando a velocidade de Henry Mosquera e Lucas Barbosa pelos flancos para desequilibrar defesas em espaços abertos.

Com passagens por clubes como Chapecoense, Corinthians e outros da elite nacional, Mancini trouxe ao Massa Bruta uma identidade mais pragmática. O desafio desta semana é duplo: gerir o cansaço acumulado de uma sequência pesada e encontrar um equilíbrio entre manter competitividade no Brasileirão e preservar jogadores para os compromissos da Copa Sul-Americana que ainda restam no mês.

Análise tática de Vasco x Bragantino

O Vasco de Renato deve apresentar um 4-3-3 com pressão alta nos primeiros 20 minutos, apostando no impacto da torcida de São Januário para ditar o ritmo. O trio de meio — Barros, Hugo Moura e Sant'Anna — tem a função de fechar os espaços entre linhas e fornecer suporte rápido para as pontas. Andrés Gómez, pela posição de falso nove ou meia adiantado, tende a aparecer entre as linhas para criar superioridade no centro.

O Bragantino, em 4-2-3-1, deve se posicionar de forma mais recuada fora de casa. A dupla de volantes Gabriel e Matheus Fernandes tem como missão central anular as descidas de Hugo Moura pelo meio, que são as principais saídas de bola do Cruz-Maltino. Se os visitantes conseguirem recuperar bolas rápido e usar a velocidade de Mosquera pelos flancos, o jogo pode ganhar uma dimensão mais aberta — algo que o Bragantino tem condição de explorar contra a defesa porosa do adversário.

O fator fadiga do Bragantino pode ser determinante nos últimos 30 minutos. Equipes que chegam a São Januário cansadas tendem a recuar ainda mais no segundo tempo, abrindo espaço para o Cruz-Maltino criar. Se Renato acertar a gestão dos 90 minutos e não deixar a equipe cair no erro de jogar rápido demais para um adversário que prefere o contra-ataque, o desgaste do visitante pode ser o fator decisivo no placar final.

Prognóstico de placar exato para Vasco x Bragantino