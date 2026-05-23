Tottenham x Everton: onde assistir, horário e prováveis escalações da Premier League
Equipes se enfrentam pela 38ª e última rodada da competição
Tottenham e Everton se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), pela 38ª e última rodada da Premier League 2025/26. A partida decisiva terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+ (streaming).
Ficha do jogo
O Tottenham chega para aquele que é tratado como o "jogo mais importante do time desde 1976". A equipe comandada por Roberto De Zerbi ocupa a 17ª colocação com 38 pontos e luta desesperadamente para evitar um rebaixamento inédito na era Premier League. Para se salvar sem depender de ninguém, os Spurs precisam de ao menos um empate diante de sua torcida. Em caso de derrota, terão que torcer por um tropeço do rival londrino West Ham, que tem 36 pontos, contra o Leeds United.
O Everton, por sua vez, entra em campo apenas para cumprir tabela, mas promete não facilitar. O time treinado por David Moyes ocupa a 12ª posição com 49 pontos, sem riscos de queda e sem chances de vaga europeia. Contudo, os Toffees podem ser o fiel da balança na briga contra a degola, especialmente após o treinador declarar que gostaria de ajudar seu ex-clube, o West Ham, a seguir na primeira divisão, adicionando uma dose extra de tensão ao duelo.
Tudo sobre o jogo entre Tottenham x Everton (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Everton
38ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING).
👁️ Onde assistir: Disney+.
🕴️ Arbitragem: Michael Oliver (ING).
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING).
📺 VAR: Paul Tierney (ING).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪🔵 Tottenham (Técnico: Roberto De Zerbi)
Antonín Kinský; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, João Palhinha e Conor Gallagher; Randal Kolo Muani, Mathys Tel e Richarlison.
🔵⚪ Everton (Técnico: David Moyes)
Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Vitaliy Mykolenko; James Garner, Tim Iroegbunam, Kiernan Dewsbury-Hall, Merlin Röhl e Iliman Ndiaye; Beto.
